Стажировка сентября: 10 вакансий для студентов в ведущих компаниях Сегодня 17:05 — Личные финансы

Стажеры на рабочем месте

Сентябрь — подходящий момент, чтобы прокачать резюме не только обучением, но и первым реальным опытом. Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой 10 стажировок для тех, кто хочет попробовать себя в разных профессиях и сделать первый шаг в карьере.

Стажер в сервисный департамент — Konica Minolta Ukraine

📍 Ровно

Стажер будет помогать в ремонте и техническом обслуживании многофункциональных устройств, диагностике неисправностей и поддержке клиентов. Требуются среднее специальное или техническое образование, базовые знания ПК, локальных сетей и английский для работы с технической документацией. Также необходимо водительское удостоверение категории B и стаж вождения от 2 лет.

Предусмотрен годичный контракт с возможностью дальнейшего трудоустройства по результатам работы.

Стажер инженера (строительство/нефтегазовое направление) — АО «Укртрансгаз»

📍 Киев

Приглашают стажера в отдел подготовки и сопровождения услуг по текущим ремонтам. Вакансия подойдет кандидатам с незаконченным или высшим образованием по направлениям «Строительство и гражданская инженерия» или нефтегазовым специальностям. Опыт работы не обязателен.

Предлагается бронирование военнообязанных при наличии надлежаще оформленных военно-учетных документов. Возможны командировки по Украине.

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Интерн по автоматизации и анализу данных Digital Audit — EY

📍 Киев, гибкий график

Приглашают интерна в команду Digital Audit. Это возможность для студентов старших курсов и недавних выпускников экономических, финансовых, математических, технических и IT специальностей развиваться на пересечении анализа данных, автоматизации и финансового аудита.

Анонсируется менторская поддержка, компенсация расходов на профессиональные сертификации, бесплатные ланчи в офисе, медицинское страхование, страхование жизни и путешествий, 35 календарных дней оплачиваемого отпуска.

Интерн в отделе развития навыков работников производства — «BAT Украина»

📍 Прилуки, гибридный формат

Компания приглашает студентов 4−6 курсов и недавних выпускников на оплачиваемую стажировку в Прилуках. Продолжительность BeTalent Program — 6−9 месяцев. Есть возможность получить постоянную должность после ее успешного завершения.

Важны возможность работать полный день и английский на уровне Intermediate+. Опыт участия в волонтерских проектах или студенческих инициативах будет преимуществом.

Стажер в HR Business Partners — Райффайзен Банк

📍 Киев

Банк приглашает студентов на неоплачиваемую стажировку в команде HR Business Partners.

Среди основных задач — работа с HR-данными для подготовки отчетов, поддержка проектов по онбордингу, вовлеченность и развитие талантов, организация учебных мероприятий, подготовка презентаций и сбор обратной связи от работников.

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Catalog Operations Intern — Glovo

📍 Киев

Ищут специалиста в команду Q-Commerce в Киеве.

Интерн будет работать с информацией о товарах: обновлять данные в файлах Excel/CSV, собирать, упорядочивать и загружать в системы данные о товарах (изображения, характеристики, описания и т. д. ), а также помогать улучшать структуру категорий супермаркетов и партнерских магазинов.

Среди условий: медицинская страховка, ежемесячный лимит в Glovo, скидки на транспорт, питание и расходы на детский сад, дополнительные выходные, возможность работать из дома 2 дня в неделю и до 3 недель в год — из любой точки мира.

Младший специалист/младший специалист по рекрутингу — НЭК «Укрэнерго»

📍 Киев

Приглашают студентов последних курсов и молодых специалистов на шестимесячную оплачиваемую стажировку Energy Hub в сфере рекрутинга.

Стажер будет привлекаться к поиску и первичному скринингу кандидатов, коммуникации с ними, организации собеседований, ведению базы кандидатов, а также участию в карьерных мероприятиях и HR-инициациях.

Анонсируется медицинская страховка, возможность бронирования, корпоративные тренинги и персональное наставничество.

Sales Intern — L’Oréal Ukraine

📍 Киев, гибридный формат

Компания приглашает студентов 3−6 курсов и недавних выпускников на оплачиваемую стажировку в коммерческой команде Consumer Products Division.

Кандидатам нужны уверенные навыки работы с Excel и PowerPoint, английский на уровне B1+. Стажировку можно совмещать с обучением в университете.

Предлагается: оплачиваемая стажировка от 6 месяцев, официальный контракт, скидки на продукцию L’Oréal, wellbeing-программы и доступ к международным учебным платформам.

Младший логист (стажировка) — Cemark

📍 Каменец-Подольский

Компания приглашает студентов и выпускников ВУЗов на стажировку по направлению логистики. Для участия необходим английский на уровне B1+, готовность развиваться и мобильность в пределах Украины.

Среди условий: менторская поддержка, тренинги по личностному и профессиональному развитию, корпоративный английский, возможность реализовать собственный проект и трансфер в/из предприятия.

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Помощник бухгалтера — KAN Bud

📍 Киев

Приглашают студентов старших курсов и выпускников на стартовую позицию в бухгалтерии. Опыт работы не обязателен.

Помощник будет помогать с оформлением первичной документации и доверенностей, а также выполнять поручения бухгалтеров. Среди задач: поездки в банки, налоговые органы и контрагенты, для которых компания предоставляет служебный транспорт с водителем.

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