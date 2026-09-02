В каких госорганах самые высокие зарплаты (инфографика) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Средний уровень начисленной заработной платы в июле составил более 66 тысяч гривен

Средний уровень начисленной заработной платы в июле для работников центральных органов исполнительной власти составил 66,22 тыс. грн (на 5,6 тыс. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года). Сезонное увеличение зависит, в частности, от периода отпусков с выплатой пособия на оздоровление.

Об этом свидетельствуют данные дашборда по оплате труда и численности работников государственных органов, местных государственных администраций и органов судебной власти.

В каких госорганах самые высокие зарплаты

В пятерку госорганов центрального уровня по показателям средней зарплаты в июле 2026 года входят:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 121,1 тыс. грн; Аппарат Верховной Рады Украины — 116 тыс. грн; Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 105,2 тыс. грн; Министерство цифровой трансформации Украины — 95,3 тыс. грн; Антимонопольный комитет Украины — 93 тыс. грн.

Зарплаты в государственных органах, www.mof.gov.ua

Заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в частности, компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении, другие выплаты, предусмотренные законодательством, поэтому месячные показатели средней заработной платы могут колебаться.

Каким было вознаграждение судей

Среднее начисленное судейское вознаграждение судей высших судебных органов в июле 2026 года составило от 743,55 тыс. грн (Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший совет правосудия, Высший антикоррупционный суд, Высшая квалификационная комиссия судей) до 120,3 тыс. грн в местных общих судах.

Зарплата в судебной власти, www.mof.gov.ua

Сколько работников в государственных органах

Общая фактическая численность работников государственных органов власти в июле 2026 года составила 165,4 тыс. человек. Это на 1,9 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Из них:

108,4 тыс. человек — в государственных органах центрального уровня вместе с территориальными органами;

23 тыс. человек — в местных государственных (военных) администрациях;

34 тыс. человек — в органах судебной власти.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики писал , что средняя заработная плата штатных работников Украины в июле снизилась на 1,6% по сравнению с июнем 2026 года и составила 32,243 тыс. грн.

Также мы рассказывали , что бюджетная декларация на 2027−2029 годы допускает рост минимальной заработной платы до 11,1 тыс. грн в 2029 году.

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