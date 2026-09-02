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Работа для студентов: какие навыки быстрее всего повышают доход

Личные финансы
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Преимущество работы официантом – сменный график
Преимущество работы официантом – сменный график
Для украинского студента заработать первые 1 тыс. долларов вполне реально без полного отказа от учебы. Лучшая стратегия — искать не работу с максимальной зарплатой, а вариант с лучшим сочетанием трех показателей: оплаты за час, гибкости графика и возможностей профессионального роста.
Об этом рассказывается в статье Finance.ua «Где студенту в Украине быстрее заработать 1 тыс. долларов и сколько на это уйдет времени».
Студент может работать по трудовому договору на условиях неполной занятости. Закон разрешает устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. В таком случае оплата производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

Какие навыки быстрее всего повышают доход

Английский
Знание английского открывает доступ не только к преподаванию, но и к работе в международных компаниях, customer support, продажах и дистанционных вакансиях.
Продажи
Умение вести переговоры, работать с возражениями и доводить клиента до покупки оказывает непосредственное влияние на заработок. Поэтому в продажах часто предусмотрена бонусная часть заработной платы.
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Создание контента
Canva, монтаж видео, написание текстов, ведение соцсетей и базовая аналитика позволяют студенту работать сразу в нескольких направлениях.
Работа с AI-инструментами
ИИ уже появляется непосредственно в требованиях к вакансиям. К примеру, в одной из актуальных вакансий AI Content Creator среди необходимых навыков указаны Canva, Figma, ChatGPT, Midjourney, создание контента и маркетинг.
В то же время ценно не само умение пользоваться ChatGPT, а способность с помощью AI быстрее выполнять конкретную оплачиваемую работу.
Excel и цифровая грамотность
Excel, Google Sheets, CRM и базовые знания офисных программ нужны не только бухгалтерам. Такие навыки отмечают и в вакансиях, открытых для студентов.
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Какие ошибки могут стоить студенту месяцев

Среди распространенных ошибок следует выделить следующие:
  • соглашаться на первую попавшуюся вакансию. Высокая ставка не всегда означает высокий фактический доход: нужно проверять, входят ли в сумму бонусы, чаевые, KPI или компенсация расходов;
  • игнорировать формат занятости. Зарплата 35−40 тыс. грн за полный рабочий день может быть менее выгодной для студента, чем 20−25 тыс. грн за гибкий график, позволяющий работать параллельно с обучением;
  • работать без оформления. Официальное трудоустройство дает трудовые гарантии и защиту при проблемах с выплатой зарплаты. Гоструда отдельно подчеркивает риски незадекларированной работы для молодежи;
  • платить работодателю за «трудоустройство». Любые взносы за доступ к вакансии, «обучение перед работой» или гарантию трудоустройства должны являться поводом для особой осторожности;
  • не считать расходы. Курьер с доходом 35 тыс. грн может тратить значительную часть заработанного на транспорт, горючее или ремонт велосипедов или автомобилей. Для реальной цели 1 тыс. долларов важна не зарплата в объявлении, а сумма, остающаяся после обязательных расходов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине трудоустройство молодежи имеет свои особенности, защищающие права и безопасность таких работников. Минимальный возраст для принятия на работу согласно Кодексу законов о труде составляет 16 лет.
В то же время законодательство предусматривает исключения:
  • с 15 лет можно работать с согласия одного из родителей или опекуна;
  • с 14 лет можно выполнять только легкую работу в свободное от учебы время, также с согласия одного из родителей или опекуна.
Работники, не достигшие совершеннолетия, имеют законодательные ограничения касательно условий труда. Трудоустраивать подростков в возрасте 14−16 лет можно только если работа легкая и не вредит здоровью, не нарушает учебный процесс, выполняется исключительно в свободное от учебы время.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаСтуденты
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