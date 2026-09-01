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Ситуация на границе: украинцы стали возвращаться домой

Казна и Политика
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Ситуация на границе: украинцы стали возвращаться домой
Ситуация на границе: украинцы стали возвращаться домой
В августе государственную границу Украины пересекли более 4,3 млн граждан.
Количество въехавших в страну превысило показатель выезда более чем на 100 тысяч человек.
После традиционного летнего оттока ситуация стала меняться еще в июле, а в августе уже зафиксировали преимущество въездного потока.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в прямом эфире Ранок.LIVE.
Андрей Демченко заявил в прямом эфире, что в начале лета количество граждан, покидавших Украину, традиционно было больше. Это связано с летним периодом, когда люди чаще уезжают за границу.
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В то же время уже в июле соотношение между выезжающими из Украины и возвращавшимися начало выравниваться.
В августе тенденция поменялась в пользу въезда. За месяц государственную границу пересекли более 4,3 млн граждан, при этом количество прибывших в Украину было больше числа выехавших более чем на 100 тысяч.
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Ранее мы писали, что, несмотря на войну и возможность строить карьеру за рубежом, подавляющее большинство украинских студентов планирует остаться в стране после завершения учебы.
В общей сложности 84,2% опрошенных студентов заявили, что после завершения учебы хотят жить и работать в Украине. Таким образом, большинство молодежи, получающей образование в отечественных вузах, связывает свое будущее именно с Украиной.
По материалам:
Finance.ua
Пересечение границы
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