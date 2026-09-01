Ситуация на границе: украинцы стали возвращаться домой

В то же время уже в июле соотношение между выезжающими из Украины и возвращавшимися начало выравниваться.
В августе тенденция поменялась в пользу въезда. За месяц государственную границу пересекли более 4,3 млн граждан, при этом количество прибывших в Украину было больше числа выехавших более чем на 100 тысяч.
Ранее мы писали, что, несмотря на войну и возможность строить карьеру за рубежом, подавляющее большинство украинских студентов планирует остаться в стране после завершения учебы.
В общей сложности 84,2% опрошенных студентов заявили, что после завершения учебы хотят жить и работать в Украине. Таким образом, большинство молодежи, получающей образование в отечественных вузах, связывает свое будущее именно с Украиной.