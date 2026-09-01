Совет по финмониторингу одобрил оценку рисков на следующие три года Сегодня 13:33 — Казна и Политика

Совет по финмониторингу одобрил оценку рисков на следующие три года

Совет по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 31 августа одобрил отчет по результатам четвертого раунда Национальной оценки рисков (НОР) в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Национальная оценка охватила 30 рисков

Четвертая оценка охватила 30 рисков и впервые показывает их в динамике. Для граждан и наших международных партнеров это подтверждение того, что государство активно изучает собственный риск-ландшафт и разрабатывает меры по перекрытию финансовых махинаций. Выводы Отчета — это четкий ориентир для надзорной и правоохранительной системы на следующие три года, который позволит более действенно защитить украинскую экономику", — подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

Документ разработан по обновленной методологии. Одобрение Национальной оценки рисков является одним из значимых индикаторов Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility, обязательством по Пакету расширения ЕС, а также важной аргументационной базой в контексте подготовки Украины к шестому раунду взаимной оценки Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL.

План реагирования

По результатам заседания Совет принял решение одобрить отчет о четвертой национальной оценке рисков и поручил подготовить и подать на рассмотрение Кабинета Министров Украины детальный план мер по реагированию на идентифицированные риски и их минимизации.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в рамках новой программы с Международным валютным фондом Украина взяла на себя ряд обязательств в сфере AML/CFT (противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма). Они зафиксированы в Меморандуме об экономической и финансовой политике, который является частью программы МВФ. Одной из ключевых задач, которые МВФ ставит перед фискальными органами, является эффективное противодействие уклонению от уплаты налогов. В то же время, главным показателем результативности такой работы является не количество открытых уголовных производств или объявленных подозрений, а сумма денег, возвращенных в бюджет.

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