Дыра в финансировании бюджета Украины достигла 49,5 млрд евро Сегодня 13:05 — Казна и Политика

Банкноты доллара и евро

Украине сейчас не хватает около 49,5 млрд евро для финансирования государственных нужд. При этом часть средств — 26 млрд евро — это внешнее финансирование, на которое страна уже рассчитывала, но до сих пор не получила. Еще 23,5 млрд евро пока вообще не имеют подтвержденных источников покрытия.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк по итогам заседания фракции с участием премьер-министра и министра финансов.

Что об этом известно

133 млрд евро — общая стоимость нужд обороны. По словам депутата, общая потребность в финансировании составляет 175,4 млрд евро. Из них— общая стоимость

В то же время, часть внешнего финансирования Украина пока не получила из-за невыполненных обязательств. По словам премьера Сергея Корецкого, правительство не обеспечило подготовку и принятие 44 нормативно-правовых актов, от которых зависит финансирование на 10,6 млрд евро.

Еще 2 млрд евро зависят от законов, принятых Верховной Радой, но которые пока не подписал президент.

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В то же время 6,25 млрд евро у Украины еще есть шанс получить. Еще 5,5 млрд евро привязаны к 17 законопроектам, которые должно подготовить правительство, но они до сих пор не подготовлены.

Таким образом, из общего разрыва в 49,5 млрд евро 26 млрд евро — это внешнее финансирование, на которое Украина уже рассчитывала, но до сих пор не получила.

На что нужны денежные средства

По представленным на заседании расчетам, наибольшая часть нужд приходится на оборону — 133 млрд евро. При этом с 2022 года стоимость войны ежегодно увеличивается примерно на 15−16 млрд долларов. В 2027 году она может составить 153 млрд евро.

Среди других расходов:

10 млрд евро — на социальную сферу,

по 6,1 млрд евро — на образование и медицину,

2,4 млрд евро — на содержание государственного сектора,

11,2 млрд евро — на обслуживание внешнего долга.

При этом 23,5 млрд евро дефицита пока нет подтвержденных источников покрытия или гарантий партнеров.

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