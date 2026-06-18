Денег на выплаты военным может не хватить — сумма дефицита Сегодня 09:01 — Личные финансы

Выплаты военным

В Украине к концу 2026 года может возникнуть серьезный дефицит средств на финансирование армии. По данным Счетной палаты, для обеспечения всех предусмотренных законодательством выплат военнослужащим государству необходимо срочно найти дополнительный финансовый ресурс в размере более 365 миллиардов гривен.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, ссылаясь на официальный отчет ведомства.

В отчете Счетной палаты о выполнении государственного бюджета за первый квартал 2026 года четко указана угроза недофинансирования оборонного сектора:

«По оценке Счетной палаты, фактическая потребность в расходах на денежное довольствие военнослужащих до конца года на 365,6 млрд грн больше, чем запланировано на 2026 год, что вызовет необходимость поиска дополнительного ресурса для обеспечения этих выплат».

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Почему возникла нехватка и чего ждать дальше

В то же время отмечается, что финансирование армии по сравнению с прошлым годом существенно выросло. В частности, расходы на денежное довольствие военнослужащих в первом квартале уже увеличились на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Фактически это означает, что для всех планируемых выплат военным придется искать дополнительные ресурсы и до конца года снова возвращаться к пересмотру бюджета», — написала Василевская-Смаглюк.

30 тысяч гривен. Ранее мы сообщали , что президент Зеленский заявил о подготовке новой системы денежного довольствия для военнослужащих. Минимальная выплата для военных в тылу составит

Также мы писали , что повышение выплат для военнослужащих ВСУ профинансируют за счет бюджета Министерства обороны. В ведомстве заявили, что эти деньги нашли внутри Минобороны, без дополнительных расходов или перераспределения бюджета.

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