В Украине к концу 2026 года может возникнуть серьезный дефицит средств на финансирование армии. По данным Счетной палаты, для обеспечения всех предусмотренных законодательством выплат военнослужащим государству необходимо срочно найти дополнительный финансовый ресурс в размере более 365 миллиардов гривен.
Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, ссылаясь на официальный отчет ведомства.
В отчете Счетной палаты о выполнении государственного бюджета за первый квартал 2026 года четко указана угроза недофинансирования оборонного сектора:
«По оценке Счетной палаты, фактическая потребность в расходах на денежное довольствие военнослужащих до конца года на 365,6 млрд грн больше, чем запланировано на 2026 год, что вызовет необходимость поиска дополнительного ресурса для обеспечения этих выплат».
В то же время отмечается, что финансирование армии по сравнению с прошлым годом существенно выросло. В частности, расходы на денежное довольствие военнослужащих в первом квартале уже увеличились на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Фактически это означает, что для всех планируемых выплат военным придется искать дополнительные ресурсы и до конца года снова возвращаться к пересмотру бюджета», — написала Василевская-Смаглюк.
Ранее мы сообщали, что президент Зеленский заявил о подготовке новой системы денежного довольствия для военнослужащих. Минимальная выплата для военных в тылу составит 30 тысяч гривен.
Также мы писали, что повышение выплат для военнослужащих ВСУ профинансируют за счет бюджета Министерства обороны. В ведомстве заявили, что эти деньги нашли внутри Минобороны, без дополнительных расходов или перераспределения бюджета.