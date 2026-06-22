Кому готовы платить до 120 тыс. грн: Топ вакансий в ОПК Сегодня 15:00 — Личные финансы

Кому готовы платить до 120 тыс. грн: Топ вакансий в ОПК

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) за последние годы превратился в одного из самых крупных работодателей страны.

Предприятия, еще до полномасштабной войны являвшиеся нишевыми производствами, сегодня масштабируются, наращивают выпуск продукции и борются за квалифицированные кадры, пишет focus.ua

Отдельные производители увеличивали численность персонала в 8−20 раз в течение года.

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Кто в дефиците

В то же время инженеры, технологи, операторы БПЛА и сварщики остаются самыми дефицитными кадрами в отрасли.

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По словам директора консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперта Наталии Слинько, если раньше больше всего вакансий создавали ІТ-компании, аграрный сектор и производители товаров повседневного спроса (FMCG), то сегодня значительная часть новых рабочих мест формируется именно в оборонной промышленности.

Преимущества

Дополнительным преимуществом для кандидатов остается возможность бронирования и относительно высокая стабильность занятости по сравнению со многими отраслями экономики.

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Ранее Finance.ua писал , что, несмотря на сложную ситуацию, рынок труда в прифронтовых областях остается активным. Работодатели все чаще ищут работников для сфер торговли, логистики и физического труда. В то же время сокращение количества откликов на многие вакансии свидетельствует о дефиците кадров и дальнейшем перемещении рабочей силы в более безопасные регионы.

Наибольший спрос со стороны работодателей сосредоточен на рабочих профессиях, в то время как офисные специальности представлены гораздо меньше.

Справка Finance.ua:

Наибольший разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и фактическими предложениями работодателей зафиксирован в сфере охраны, безопасности и силовых структур. Там компании готовы платить в среднем на 40,5 тыс. грн больше, чем ожидают сами кандидаты.

Наибольшее различие аналитики зафиксировали в сфере охраны, безопасности и силовых структур. Соискатели рассчитывают в среднем на 30 тыс. грн, тогда как работодатели предлагают около 70,5 тыс. грн.

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