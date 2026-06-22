0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кому готовы платить до 120 тыс. грн: Топ вакансий в ОПК

Личные финансы
29
Кому готовы платить до 120 тыс. грн: Топ вакансий в ОПК
Кому готовы платить до 120 тыс. грн: Топ вакансий в ОПК
Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) за последние годы превратился в одного из самых крупных работодателей страны.
Предприятия, еще до полномасштабной войны являвшиеся нишевыми производствами, сегодня масштабируются, наращивают выпуск продукции и борются за квалифицированные кадры, пишет focus.ua
Отдельные производители увеличивали численность персонала в 8−20 раз в течение года.
<i>Создано finance.ua с помощью ИИ</i>
Создано finance.ua с помощью ИИ

Кто в дефиците

В то же время инженеры, технологи, операторы БПЛА и сварщики остаются самыми дефицитными кадрами в отрасли.
Читайте также
По словам директора консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперта Наталии Слинько, если раньше больше всего вакансий создавали ІТ-компании, аграрный сектор и производители товаров повседневного спроса (FMCG), то сегодня значительная часть новых рабочих мест формируется именно в оборонной промышленности.

Преимущества

Дополнительным преимуществом для кандидатов остается возможность бронирования и относительно высокая стабильность занятости по сравнению со многими отраслями экономики.
Читайте также
Ранее Finance.ua писал, что, несмотря на сложную ситуацию, рынок труда в прифронтовых областях остается активным. Работодатели все чаще ищут работников для сфер торговли, логистики и физического труда. В то же время сокращение количества откликов на многие вакансии свидетельствует о дефиците кадров и дальнейшем перемещении рабочей силы в более безопасные регионы.
Наибольший спрос со стороны работодателей сосредоточен на рабочих профессиях, в то время как офисные специальности представлены гораздо меньше.

Справка Finance.ua:

  • Наибольший разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и фактическими предложениями работодателей зафиксирован в сфере охраны, безопасности и силовых структур. Там компании готовы платить в среднем на 40,5 тыс. грн больше, чем ожидают сами кандидаты.
  • Наибольшее различие аналитики зафиксировали в сфере охраны, безопасности и силовых структур. Соискатели рассчитывают в среднем на 30 тыс. грн, тогда как работодатели предлагают около 70,5 тыс. грн.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems