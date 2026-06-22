Кому готовы платить до 120 тыс. грн: Топ вакансий в ОПК

По словам директора консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперта Наталии Слинько, если раньше больше всего вакансий создавали ІТ-компании, аграрный сектор и производители товаров повседневного спроса (FMCG), то сегодня значительная часть новых рабочих мест формируется именно в оборонной промышленности.
Преимущества
Дополнительным преимуществом для кандидатов остается возможность бронирования и относительно высокая стабильность занятости по сравнению со многими отраслями экономики.
Ранее Finance.ua писал, что, несмотря на сложную ситуацию, рынок труда в прифронтовых областях остается активным. Работодатели все чаще ищут работников для сфер торговли, логистики и физического труда. В то же время сокращение количества откликов на многие вакансии свидетельствует о дефиците кадров и дальнейшем перемещении рабочей силы в более безопасные регионы.
Наибольший спрос со стороны работодателей сосредоточен на рабочих профессиях, в то время как офисные специальности представлены гораздо меньше.
Справка Finance.ua:
Наибольший разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и фактическими предложениями работодателей зафиксирован в сфере охраны, безопасности и силовых структур. Там компании готовы платить в среднем на 40,5 тыс. грн больше, чем ожидают сами кандидаты.
Наибольшее различие аналитики зафиксировали в сфере охраны, безопасности и силовых структур. Соискатели рассчитывают в среднем на 30 тыс. грн, тогда как работодатели предлагают около 70,5 тыс. грн.