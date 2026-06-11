Удаленная работа: 10 вакансий без привязки к офису Сегодня 15:02 — Личные финансы

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Ищете работу без привязки к офису? В июне украинские компании активно нанимают работников на дистанционный формат работы, предлагая гибкий график и возможность работы из любой точки мира. Делимся подборкой удаленных вакансий от robota.ua .

Middle Sales Manager в Laba Group

📍 Удаленно

Международная украинская EdTech-компания и международная бизнес-школа приглашает кандидатов с опытом B2C-продаж от двух лет, знанием техники продаж и навыками работы с возражениями.

Специалист будет работать с входными лидами, консультировать клиентов по образовательным программам, развивать отношения с существующей базой клиентов и предлагать релевантные продукты, вести CRM-систему (HubSpot).

Сценарист на YouTube-канал в Unicorn Media

📍 Удаленно

Будущий специалист будет анализировать актуальные тренды, генерировать идеи для роликов, писать сценарии и тексты для озвучивания, а также участвовать в обсуждении контента вместе с командой.

Обязательное условие: опыт работы в сценарной сфере.

Кандидатов ждет выполнение тестового задания.

Специалист по поддержке торговых программ в Philip Morris Украина

📍 Удаленно

В обязанности в этой должности будут входить коммуникация с торговыми партнерами, проведение телефонных консультаций, сбор и анализ информации о торговых точках, контроль выполнения программ привлечения потребителей и работа с коммерческими системами компании.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, технику выполнения задач, конкурентную заработную плату и расширенный социальный пакет.

Проект будет действовать до конца 2026 года с возможностью продления.

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Бухгалтер на участок начисления заработной платы в EY

📍 Удаленно/офис в Киеве

Компания ищет кандидатов с опытом работы от 1 года, знанием бухгалтерского учета и учета заработной платы, уверенным владением 1С и Excel, а также английским на уровне не ниже B1.

Среди преимуществ — гибкий график, система премирования, компенсация профессиональной сертификации, корпоративные курсы английского, доступ к международным учебным платформам и программе поддержки ментального здоровья.

Специалист по документообороту в Корпорации «Биосфера»

📍 Удаленно/неполная занятость

Производитель и дистрибьютор товаров для дома и гигиены предлагает удаленную вакансию

Анонсированные задачи — ведение клиентской базы, работа с реестрами счетов, актов и дополнительных соглашений, оформление документов в системе 1С, контроль оплат и проверка цен в заказах. Опыт работы не обязателен.

Особенность вакансии: открытость для сотрудничества с людьми с инвалидностью при наличии соответствующих документов.

PPC-специалист, таргетолог в Eva.ua

📍 Удаленно/офис в Днепре

Специалист будет отвечать за запуск, ведение и оптимизацию рекламных кампаний в Meta Ads, участвовать в развитии рекламы в TikTok Ads, разрабатывать рекламные подходы и гипотезы под разные категории товаров, анализировать эффективность кампаний по ключевым маркетинговым показателям.

Компания ожидает от кандидатов не менее 1 года опыта работы с Meta Ads, понимания принципов performance-маркетинга и навыков работы с аналитикой.

Стажер в коммерческий отдел в Limagrain Ukraine

📍 Удаленно/гибридный формат (Киев)

Работодатель — международная аграрная компания, специализирующаяся на селекции семян полевых культур и внедрении современных агротехнологических решений для сельского хозяйства.

Приглашают студентов и выпускников на стажировку в коммерческом отделе по работе с цифровой платформой Agritily, которая используется для спутникового мониторинга посевов и управления полевыми данными.

Работодатель рассматривает кандидатов без опыта работы. Важны уверенное владение Excel, внимательность к деталям, коммуникационные навыки и желание развиваться в сфере агротехнологий. Базовое понимание ГИС (геоинформационных систем) будет преимуществом.

Стажировка предусматривает временный контракт с июля по ноябрь 2026 года.

SMM-менеджер в «Орисил-Фарм»

📍 Удаленно/офис в Киеве

Специалист в должности будет отвечать за полный цикл ведения Instagram и TikTok: от создания контент-плана и подготовки креативов к публикации контента, коммуникации с аудиторией и анализа результатов.

Ищут кандидатов с опытом ведения коммерческих страниц, знанием современных механик соцсетей и базовыми навыками видеомонтажа.

Младший аудитор в Deloitte

📍 Удаленно/гибридный формат в Тернополе

Работодатель — компания, предоставляющая профессиональные услуги в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками, а также налоговых и юридических услуг.

Это стартовая позиция с полноценным обучением с нуля в течение 4 недель, в ходе которой кандидат (ка) присоединится к проверке финансовой отчетности, сбору и анализу данных для аудита, участию в инвентаризациях и взаимодействию с клиентами.

Вакансия предполагает старт работы в ноябре.

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C&B Specialist в D. Service (ДТЭК)

📍 Удаленно/гибридный формат (Киев)

Партнер Группы ДТЭК по предоставлению комплексного экспертного сервиса и консалтинга ищет специалиста , который будет заниматься подготовкой и контролем бюджета на персонал, сопровождением программ добровольного медицинского страхования, администрированием процессов по направлению льгот и компенсаций, подготовкой аналитической отчетности, а также участием в процессах грейд.

Кандидату необходим опыт в сфере C&B или HR от 2 лет, понимание систем оплаты труда и мотивации, знание трудового законодательства, а также уверенное владение Excel и PowerPoint.

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