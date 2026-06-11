0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Удаленная работа: 10 вакансий без привязки к офису

Личные финансы
28
Поиск вакансий на удаленную работу
Поиск вакансий на удаленную работу
Ищете работу без привязки к офису? В июне украинские компании активно нанимают работников на дистанционный формат работы, предлагая гибкий график и возможность работы из любой точки мира. Делимся подборкой удаленных вакансий от robota.ua .

Middle Sales Manager в Laba Group

📍 Удаленно
Международная украинская EdTech-компания и международная бизнес-школа приглашает кандидатов с опытом B2C-продаж от двух лет, знанием техники продаж и навыками работы с возражениями.
Специалист будет работать с входными лидами, консультировать клиентов по образовательным программам, развивать отношения с существующей базой клиентов и предлагать релевантные продукты, вести CRM-систему (HubSpot).

Сценарист на YouTube-канал в Unicorn Media

📍 Удаленно
Будущий специалист будет анализировать актуальные тренды, генерировать идеи для роликов, писать сценарии и тексты для озвучивания, а также участвовать в обсуждении контента вместе с командой.
Обязательное условие: опыт работы в сценарной сфере.
Кандидатов ждет выполнение тестового задания.

Специалист по поддержке торговых программ в Philip Morris Украина

📍 Удаленно
В обязанности в этой должности будут входить коммуникация с торговыми партнерами, проведение телефонных консультаций, сбор и анализ информации о торговых точках, контроль выполнения программ привлечения потребителей и работа с коммерческими системами компании.
Работодатель предлагает официальное трудоустройство, технику выполнения задач, конкурентную заработную плату и расширенный социальный пакет.
Проект будет действовать до конца 2026 года с возможностью продления.
Читайте также

Бухгалтер на участок начисления заработной платы в EY

📍 Удаленно/офис в Киеве
Компания ищет кандидатов с опытом работы от 1 года, знанием бухгалтерского учета и учета заработной платы, уверенным владением 1С и Excel, а также английским на уровне не ниже B1.
Среди преимуществ — гибкий график, система премирования, компенсация профессиональной сертификации, корпоративные курсы английского, доступ к международным учебным платформам и программе поддержки ментального здоровья.

Специалист по документообороту в Корпорации «Биосфера»

📍 Удаленно/неполная занятость
Производитель и дистрибьютор товаров для дома и гигиены предлагает удаленную вакансию.
Анонсированные задачи — ведение клиентской базы, работа с реестрами счетов, актов и дополнительных соглашений, оформление документов в системе 1С, контроль оплат и проверка цен в заказах. Опыт работы не обязателен.
Особенность вакансии: открытость для сотрудничества с людьми с инвалидностью при наличии соответствующих документов.
Читайте также

PPC-специалист, таргетолог в Eva.ua

📍 Удаленно/офис в Днепре
Специалист будет отвечать за запуск, ведение и оптимизацию рекламных кампаний в Meta Ads, участвовать в развитии рекламы в TikTok Ads, разрабатывать рекламные подходы и гипотезы под разные категории товаров, анализировать эффективность кампаний по ключевым маркетинговым показателям.
Компания ожидает от кандидатов не менее 1 года опыта работы с Meta Ads, понимания принципов performance-маркетинга и навыков работы с аналитикой.

Стажер в коммерческий отдел в Limagrain Ukraine

📍 Удаленно/гибридный формат (Киев)
Работодатель — международная аграрная компания, специализирующаяся на селекции семян полевых культур и внедрении современных агротехнологических решений для сельского хозяйства.
Приглашают студентов и выпускников на стажировку в коммерческом отделе по работе с цифровой платформой Agritily, которая используется для спутникового мониторинга посевов и управления полевыми данными.
Работодатель рассматривает кандидатов без опыта работы. Важны уверенное владение Excel, внимательность к деталям, коммуникационные навыки и желание развиваться в сфере агротехнологий. Базовое понимание ГИС (геоинформационных систем) будет преимуществом.
Стажировка предусматривает временный контракт с июля по ноябрь 2026 года.
Место для вашей рекламы

SMM-менеджер в «Орисил-Фарм»

📍 Удаленно/офис в Киеве
Специалист в должности будет отвечать за полный цикл ведения Instagram и TikTok: от создания контент-плана и подготовки креативов к публикации контента, коммуникации с аудиторией и анализа результатов.
Ищут кандидатов с опытом ведения коммерческих страниц, знанием современных механик соцсетей и базовыми навыками видеомонтажа.

Младший аудитор в Deloitte

📍 Удаленно/гибридный формат в Тернополе
Работодатель — компания, предоставляющая профессиональные услуги в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками, а также налоговых и юридических услуг.
Это стартовая позиция с полноценным обучением с нуля в течение 4 недель, в ходе которой кандидат (ка) присоединится к проверке финансовой отчетности, сбору и анализу данных для аудита, участию в инвентаризациях и взаимодействию с клиентами.
Вакансия предполагает старт работы в ноябре.
Читайте также

C&B Specialist в D. Service (ДТЭК)

📍 Удаленно/гибридный формат (Киев)
Партнер Группы ДТЭК по предоставлению комплексного экспертного сервиса и консалтинга ищет специалиста, который будет заниматься подготовкой и контролем бюджета на персонал, сопровождением программ добровольного медицинского страхования, администрированием процессов по направлению льгот и компенсаций, подготовкой аналитической отчетности, а также участием в процессах грейд.
Кандидату необходим опыт в сфере C&B или HR от 2 лет, понимание систем оплаты труда и мотивации, знание трудового законодательства, а также уверенное владение Excel и PowerPoint.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаВакансии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems