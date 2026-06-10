Большинство украинцев зарабатывают до 15 тыс. грн, но хотят вдвое больше — опрос Сегодня 13:04 — Личные финансы

Наибольшая доля опрошенных назвала комфортным уровнем дохода сумму от 25 до 50 тыс. грн в месяц.

У большинства украинцев ежемесячный доход до 15 тыс. грн на одного взрослого члена семьи. В то же время, комфортным уровнем дохода они считают значительно более высокие суммы — преимущественно от 25 тыс. до 50 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело».

Большинство украинцев зарабатывают до 15 тыс. грн в месяц

Согласно результатам опроса, 59,2% респондентов сообщили, что их ежемесячный доход не превышает 15 тыс. грн. Еще 18,7% опрошенных имеют доход от 15 тыс. до 25 тыс. грн, а 11,3% — от 25 001 до 50 тыс. грн.

Доходы более 50 тыс. грн получют менее 5% респондентов. В частности, 2,8% получают от 50 001 до 70 тыс. грн, 1,2% - от 70 001 до 100 тыс. грн, а более 100 тыс. грн зарабатывают менее 1% опрошенных.

Не ответили на этот вопрос 5,9% респондентов.

Какой доход украинцы считают комфортным

Наибольшая доля опрошенных (33,6%) назвала комфортным уровнем дохода сумму от 25 до 50 тыс. грн в месяц.

Еще 24,4% респондентов считают достаточным доход от 15 тыс. до 25 тыс. грн, а 18,5% — от 50 тыс. до 70 тыс. грн. Только 9,5% опрошенных отметили, что могут жить комфортно на сумму до 15 тыс. грн.

В то же время, 7,4% респондентов назвали комфортным доход от 70 тыс. до 100 тыс. грн, 2,5% — от 100 001 до 150 тыс. грн, а 1,9% — более 150 тыс. грн.

Затруднились определиться с ответом 2,2% опрошенных.

Оценка ежемесячного дохода на одного взрослого члена семьи, Инфографика: «Слово и дело»

Самые высокие финансовые ожидания у жителей Киева

Социально-демографические различия в целом не резкие. Женщины несколько чаще мужчин называют комфортным доход 25 000−50 000 грн (35,8% против 31%), тогда как мужчины немного чаще выбирают более высокие диапазоны. Высокие финансовые ожидания фиксируются в возрастной группе 45−54 года, где чаще называют 50 000−100 000 грн как комфортный уровень.

Регионально самые большие запросы традиционно у жителей Киева: они реже соглашаются на 15 000−25 000 грн и чаще выбирают 70 000−100 000 грн (13,1% против средних 7,4%). В центральных областях чаще соглашаются на более низкий диапазон 15 000−25 000 грн. На востоке ниже доля тех, кто ориентируется на 70 000−100 000 грн, и выше — колеблющихся с ответом.

Определение уровня ежемесячного дохода на одного взрослого члена семьи, Инфографика: «Слово и дело»

Чем меньше населенный пункт, тем ниже доходы и ожидания

В разрезе типов населенных пунктов прослеживается четкая зависимость: чем меньше город, тем ниже доходы и финансовые ожидания. В Киеве и областных центрах 38,7% респондентов называют комфортным доход 25 000−50 000 грн., а 9,4% - 70 000−100 000 грн.

В небольших городах и поселках доля людей с доходом до 15 000 грн. растет до 65,1%, но даже там наиболее популярным комфортным уровнем остается 25 000−50 000 грн.

В сельской местности зафиксированы самые низкие доходы: 69,5% до 15 000 грн. В то же время именно здесь чаще готовы считать комфортными и более низкие суммы — до 15 000 грн. Зато планка в 25 001−50 000 гривен, которая является лидером в городах, для респондентов из сел значительно менее актуальна (только 22,7% против 33,6% в целом).

Анализ ежемесячных доходов, которые приходятся на одного взрослого члена семьи, Инфографика: «Слово и дело»

В целом, исследование демонстрирует существенный разрыв между реальными доходами и представлениями о финансовом комфорте. Для большинства украинцев желаемый уровень заработка минимум в полтора-два раза превышает текущий доход.

Среди наименее обеспеченных респондентов лишь 14,5% считают свой доход до 15 000 грн комфортным, тогда как большинство ориентируется на 15 000−50 000 грн. Подобная тенденция сохраняется и в группе с доходом 15 000−25 000 грн, где только 16,9% удовлетворены текущим уровнем, а 43,2% стремятся к 25 000−50 000 грн.

Полное совпадение реального и комфортного дохода чаще фиксируется среди тех, кто уже зарабатывает 25 001−50 000 грн — более половины из них (51,2%) считают этот уровень достаточным.

Слово і Діло По материалам:

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