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Большинство украинцев зарабатывают до 15 тыс. грн, но хотят вдвое больше — опрос

Личные финансы
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Наибольшая доля опрошенных назвала комфортным уровнем дохода сумму от 25 до 50 тыс. грн в месяц.
Наибольшая доля опрошенных назвала комфортным уровнем дохода сумму от 25 до 50 тыс. грн в месяц.
У большинства украинцев ежемесячный доход до 15 тыс. грн на одного взрослого члена семьи. В то же время, комфортным уровнем дохода они считают значительно более высокие суммы — преимущественно от 25 тыс. до 50 тыс. грн.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело».

Большинство украинцев зарабатывают до 15 тыс. грн в месяц

Согласно результатам опроса, 59,2% респондентов сообщили, что их ежемесячный доход не превышает 15 тыс. грн. Еще 18,7% опрошенных имеют доход от 15 тыс. до 25 тыс. грн, а 11,3% — от 25 001 до 50 тыс. грн.
Доходы более 50 тыс. грн получют менее 5% респондентов. В частности, 2,8% получают от 50 001 до 70 тыс. грн, 1,2% - от 70 001 до 100 тыс. грн, а более 100 тыс. грн зарабатывают менее 1% опрошенных.
Не ответили на этот вопрос 5,9% респондентов.

Какой доход украинцы считают комфортным

Наибольшая доля опрошенных (33,6%) назвала комфортным уровнем дохода сумму от 25 до 50 тыс. грн в месяц.
Еще 24,4% респондентов считают достаточным доход от 15 тыс. до 25 тыс. грн, а 18,5% — от 50 тыс. до 70 тыс. грн. Только 9,5% опрошенных отметили, что могут жить комфортно на сумму до 15 тыс. грн.
В то же время, 7,4% респондентов назвали комфортным доход от 70 тыс. до 100 тыс. грн, 2,5% — от 100 001 до 150 тыс. грн, а 1,9% — более 150 тыс. грн.
Затруднились определиться с ответом 2,2% опрошенных.
Оценка ежемесячного дохода на одного взрослого члена семьи
Оценка ежемесячного дохода на одного взрослого члена семьи, Инфографика: «Слово и дело»

Самые высокие финансовые ожидания у жителей Киева

Социально-демографические различия в целом не резкие. Женщины несколько чаще мужчин называют комфортным доход 25 000−50 000 грн (35,8% против 31%), тогда как мужчины немного чаще выбирают более высокие диапазоны. Высокие финансовые ожидания фиксируются в возрастной группе 45−54 года, где чаще называют 50 000−100 000 грн как комфортный уровень.
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Регионально самые большие запросы традиционно у жителей Киева: они реже соглашаются на 15 000−25 000 грн и чаще выбирают 70 000−100 000 грн (13,1% против средних 7,4%). В центральных областях чаще соглашаются на более низкий диапазон 15 000−25 000 грн. На востоке ниже доля тех, кто ориентируется на 70 000−100 000 грн, и выше — колеблющихся с ответом.
Определение уровня ежемесячного дохода на одного взрослого члена семьи
Определение уровня ежемесячного дохода на одного взрослого члена семьи, Инфографика: «Слово и дело»

Чем меньше населенный пункт, тем ниже доходы и ожидания

В разрезе типов населенных пунктов прослеживается четкая зависимость: чем меньше город, тем ниже доходы и финансовые ожидания. В Киеве и областных центрах 38,7% респондентов называют комфортным доход 25 000−50 000 грн., а 9,4% - 70 000−100 000 грн.
В небольших городах и поселках доля людей с доходом до 15 000 грн. растет до 65,1%, но даже там наиболее популярным комфортным уровнем остается 25 000−50 000 грн.
В сельской местности зафиксированы самые низкие доходы: 69,5% до 15 000 грн. В то же время именно здесь чаще готовы считать комфортными и более низкие суммы — до 15 000 грн. Зато планка в 25 001−50 000 гривен, которая является лидером в городах, для респондентов из сел значительно менее актуальна (только 22,7% против 33,6% в целом).
Анализ ежемесячных доходов, которые приходятся на одного взрослого члена семьи
Анализ ежемесячных доходов, которые приходятся на одного взрослого члена семьи, Инфографика: «Слово и дело»
В целом, исследование демонстрирует существенный разрыв между реальными доходами и представлениями о финансовом комфорте. Для большинства украинцев желаемый уровень заработка минимум в полтора-два раза превышает текущий доход.
Среди наименее обеспеченных респондентов лишь 14,5% считают свой доход до 15 000 грн комфортным, тогда как большинство ориентируется на 15 000−50 000 грн. Подобная тенденция сохраняется и в группе с доходом 15 000−25 000 грн, где только 16,9% удовлетворены текущим уровнем, а 43,2% стремятся к 25 000−50 000 грн.
Полное совпадение реального и комфортного дохода чаще фиксируется среди тех, кто уже зарабатывает 25 001−50 000 грн — более половины из них (51,2%) считают этот уровень достаточным.
По материалам:
Слово і Діло
ДеньгиПерсональные финансыЗарплатаДоходы
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