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Средняя зарплата в Украине может превысить 44 тысячи: обновленный прогноз правительства

Казна и Политика
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Кабмин ожидает увеличения общего фонда оплаты труда наемных работников
Кабмин ожидает увеличения общего фонда оплаты труда наемных работников
Средняя заработная плата в Украине может превысить 44 тыс. грн в 2029 году.
Об этом свидетельствует постановление Кабинета Министров № 695 «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2027−2029 годы».
Документ предусматривает рост ВВП, повышение средней заработной платы и постепенное ослабление инфляционного давления в ближайшие три года.

Как будет меняться зарплата в Украине

В документе предусмотрены два сценария развития экономики. Оптимистический вариант основывается на существенном снижении рисков безопасности с 2027 года. Пессимистический сценарий, напротив, учитывает продолжение российской агрессии.
Согласно макропрогнозу, средняя номинальная заработная плата украинцев (брутто) будет расти по обеим сценариям, хотя темпы повышения будут отличаться:
  • в 2027 году средняя зарплата может составить 35 010 грн при снижении военных рисков или 34 409 грн в случае продолжения боевых действий;
  • в 2028 году показатель вырастет до 39 362 грн по оптимистическому сценарию или до 38 603 грн по пессимистическому;
  • в 2029 году средняя заработная плата может достигнуть 44 083 грн при улучшении ситуации безопасности и 43 185 грн, если война будет продолжаться.
Средняя зарплата в Украине может превысить 44 тысячи: обновленный прогноз правительства
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В то же время Кабмин ожидает увеличения общего фонда оплаты труда наемных работников и денежного довольствия военнослужащих. По прогнозу, в 2027 году этот показатель составит от 3,60 до 3,65 трлн. грн, а к 2029 году вырастет до 3,96−4,01 трлн грн в зависимости от сценария развития событий.

Каким видят развитие экономики

По базовому сценарию ВВП Украины увеличится на 4,5% в 2027 году, на 5,3% в 2028 году и на 6,7% в 2029 году. В случае менее благоприятного развития событий экономический рост будет составлять 1,3%, 4,1% и 5% соответственно.
Базовый прогноз также предполагает постепенное замедление инфляции. Ожидается, что после 8,9% в 2027 г. ее уровень снизится до 6,9% в 2028 г., а в 2029 г. приблизится к целевому показателю в 5,1%.
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Уровень безработицы в 2027 году прогнозируется около 12,7%. В 2028 году он может временно возрасти до 12,9%, после чего в 2029 году снова снизится до 12,7%.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на отчет Национального банка писал, что в апреле 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30,5 тыс. грн. В годовом исчислении ее номинальный рост составил 21,3%, а реальный — 11,7%. Самые высокие темпы роста зарплат зафиксированы в сфере образования на 33,9% в годовом исчислении. По сравнению с прошлым годом ускорился рост оплаты труда и в других отраслях, которые финансируются преимущественно из государственного бюджета.
В Нацбанке также говорят, что в Украине сохраняется тенденция к росту реальных зарплат, а уровень безработицы будет постепенно снижаться. Главной причиной такого тренда остается дефицит квалифицированных работников, из-за которого работодатели вынуждены активнее конкурировать за кадры.
По материалам:
Finance.ua
КабминЗарплатаВВПЭкономика
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