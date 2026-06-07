Официальная статистика не отображает реальных зарплат украинцев, — эксперт Сегодня 10:03 — Личные финансы

Официальная средняя зарплата не отражает реальные доходы украинцев

Официальная статистика по средней заработной плате в Украине может не отображать реальный уровень доходов большинства граждан. Реальный средний уровень оплаты труда может быть ниже 20 тысяч гривен. На статистику оказывают существенное влияние высокие выплаты военнослужащим.

Об этом заявил главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный в эфире Ранок.Live.

Почему статистика не отображает реальную картину

По словам эксперта, выплаты военнослужащим повышают средний показатель. Если исключить из расчетов, например дополнительные 100 тыс. грн за выполнение боевых задач, картина существенно изменится.

«Средняя зарплата по Украине очень сильно перекашивается за счет зарплат военным, в том числе 100 тысяч на передовой. Если вычленить зарплаты военным, средняя зарплата будет гораздо ниже 20 тысяч по всей Украине», — отметил Черный.

Эксперт также отмечает, что во многих общинах, где отсутствуют крупные промышленные предприятия, уровень зарплат часто колеблется от 6 до 12 тысяч гривен.

По его мнению, повышение доходов возможно только при развитии экономики нового типа и создании новых рабочих мест. Без этого рост заработных плат будет оставаться медленным.

«Единственный путь — это строительство здесь заводов с высокотехнологичными товарами, что даст движение денег. На фоне высоких зарплат на этих предприятиях будет подниматься зарплата в целом по Украине», — сказал Черный.

Ранее Finance.ua писал , что в апреле средняя зарплата превысила отметку в 30 тысяч гривен. Самые высокие доходы получают работники ІТ-сектора и жители столицы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.