0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Официальная статистика не отображает реальных зарплат украинцев, — эксперт

Личные финансы
25
Официальная средняя зарплата не отражает реальные доходы украинцев
Официальная средняя зарплата не отражает реальные доходы украинцев
Официальная статистика по средней заработной плате в Украине может не отображать реальный уровень доходов большинства граждан. Реальный средний уровень оплаты труда может быть ниже 20 тысяч гривен. На статистику оказывают существенное влияние высокие выплаты военнослужащим.
Об этом заявил главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный в эфире Ранок.Live.

Почему статистика не отображает реальную картину

По словам эксперта, выплаты военнослужащим повышают средний показатель. Если исключить из расчетов, например дополнительные 100 тыс. грн за выполнение боевых задач, картина существенно изменится.
«Средняя зарплата по Украине очень сильно перекашивается за счет зарплат военным, в том числе 100 тысяч на передовой. Если вычленить зарплаты военным, средняя зарплата будет гораздо ниже 20 тысяч по всей Украине», — отметил Черный.
Эксперт также отмечает, что во многих общинах, где отсутствуют крупные промышленные предприятия, уровень зарплат часто колеблется от 6 до 12 тысяч гривен.
По его мнению, повышение доходов возможно только при развитии экономики нового типа и создании новых рабочих мест. Без этого рост заработных плат будет оставаться медленным.
«Единственный путь — это строительство здесь заводов с высокотехнологичными товарами, что даст движение денег. На фоне высоких зарплат на этих предприятиях будет подниматься зарплата в целом по Украине», — сказал Черный.
Ранее Finance.ua писал, что в апреле средняя зарплата превысила отметку в 30 тысяч гривен. Самые высокие доходы получают работники ІТ-сектора и жители столицы.
По материалам:
Finance.ua
Средняя зарплата
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems