У большинства украинцев нет сбережений — результаты опроса
Удается ли украинцам откладывать деньги
- Нет: раньше удавалось, однако сейчас нет такой возможности — 33% (16% в 2024 году);
- Да, стараюсь откладывать, но не систематически — 25% (32% в 2024 году);
- Нет, как раньше, так и сейчас нет сбережений — 15% (21% в 2024 году);
- Последние несколько лет не только не откладываю, но и трачу сэкономленное — 14% (19% в 2024 году);
- Да, откладываю с каждой заработной платы — 13% (12% в 2024 году).
Где украинцы хранят сбережения
- Наличные дома — 46% (53% в 2024 году);
- Счет в банке — 13% (10% в 2024 году);
- Депозит под процент в банке — 9% (5% в 2024 году);
- Держу в недвижимости — 2% (1% в 2024 году);
- Криптовалюта — 1% (2% в 2024 году);
- Облигации или другие ценные бумаги — 1% (столько же, сколько и в 2024 году);
- Ценные металлы — 1% (столько же, сколько и в 2024 году);
- Всего понемногу — 13% (14% в 2024 году);
- Другое — 14% (13% в 2024 году).
- ведение бюджета: четкое понимание уровня доходов и расходов;
- оптимизация: если расходы превышают доходы, необходимо пересмотреть статью расходов;
- мелкие шаги: начинать можно даже с 1−5% дохода, постепенно увеличивая эту долю.
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