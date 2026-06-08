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У большинства украинцев нет сбережений — результаты опроса

Личные финансы
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Только 13% опрошенных откладывают с каждой заработной платы
Только 13% опрошенных откладывают с каждой заработной платы
Более 60% украинцев в последние два года не делали сбережений.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.

Удается ли украинцам откладывать деньги

Результаты опроса показали, что 62% украинцев не делали сбережений в течение последних двух лет. 13% опрошенных откладывают с каждой зарплаты, а каждый четвертый (25%) — пытается откладывать, но не систематически.
Доля украинцев, которым удается делать сбережения, упала на 6 процентных пунктов — с 44% в 2024 году до 38% в 2026 году.
На вопрос «Сделали ли вы сбережения за последние два года?» ответы распределились так:
  • Нет: раньше удавалось, однако сейчас нет такой возможности — 33% (16% в 2024 году);
  • Да, стараюсь откладывать, но не систематически — 25% (32% в 2024 году);
  • Нет, как раньше, так и сейчас нет сбережений — 15% (21% в 2024 году);
  • Последние несколько лет не только не откладываю, но и трачу сэкономленное — 14% (19% в 2024 году);
  • Да, откладываю с каждой заработной платы — 13% (12% в 2024 году).

Где украинцы хранят сбережения

Украинцы, которым удается откладывать, также рассказали, где хранятся сбережения.
46% опрошенных хранят наличные дома, 13% — имеют счет в банке. Ответы на вопрос «Если удается откладывать, где храните сбережения?» распределились так:
  • Наличные дома — 46% (53% в 2024 году);
  • Счет в банке — 13% (10% в 2024 году);
  • Депозит под процент в банке — 9% (5% в 2024 году);
  • Держу в недвижимости — 2% (1% в 2024 году);
  • Криптовалюта — 1% (2% в 2024 году);
  • Облигации или другие ценные бумаги — 1% (столько же, сколько и в 2024 году);
  • Ценные металлы — 1% (столько же, сколько и в 2024 году);
  • Всего понемногу — 13% (14% в 2024 году);
  • Другое — 14% (13% в 2024 году).
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что первым шагом для человека, не имеющего финансовой подушки, должно стать создание резервного фонда. Как только появляется мнение о сбережениях, именно этот фонд должен быть в приоритете. Для того чтобы начать откладывать деньги, необходимо проанализировать свои финансовые потоки:
  • ведение бюджета: четкое понимание уровня доходов и расходов;
  • оптимизация: если расходы превышают доходы, необходимо пересмотреть статью расходов;
  • мелкие шаги: начинать можно даже с 1−5% дохода, постепенно увеличивая эту долю.
Психологически удобной нормой считается 10% от хоть какого дохода. Эта сумма обычно не создает ощутимого давления на уровень жизни, вне зависимости от размера заработка.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Персональные финансыДеньгиСбережения
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