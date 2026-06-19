Работа в прифронтовых областях: кого ищут и сколько платят Сегодня 17:07 — Личные финансы

В прифронтовых областях растет спрос на рабочие профессии

Несмотря на сложную ситуацию, рынок труда в прифронтовых областях остается активным. Работодатели все чаще ищут работников для сфер торговли, логистики и физического труда. В то же время сокращение количества откликов на многие вакансии свидетельствует о дефиците кадров и дальнейшем перемещении рабочей силы в более безопасные регионы. Наибольший спрос со стороны работодателей сосредоточен на рабочих профессиях, в то время как офисные специальности представлены гораздо меньше.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа

Какие вакансии чаще всего предлагают работодатели

Больше всего вакансий в прифронтовых регионах размещают на должность продавца. По сравнению с маем 2025 спрос на таких работников вырос на 2%.

Медианные зарплаты продавцов в регионах составляют:

16,3 тыс. грн в Херсонской области;

16 тыс. грн в Харьковской;

15,7 тыс. грн в Запорожской;

15 тыс. грн в Николаевской;

14,5 тыс. грн в Сумской.

Также активно в мае 2026 года искали водителей: в упомянутых регионах эта должность на 2 месте по количеству объявлений. Высокую медианную зарплату водителям предлагают в Харьковской области — 32,5 тыс. грн, а в Херсонской — 30 тыс. грн. В Сумской, Запорожской и Николаевской водителям предлагают медиане 27,5 тыс. грн.

Популярна среди работодателей вакансия разнорабочего. Наиболее активно их ищут в Харьковской области, медианная заработная плата в мае 2026 — 22,5 тыс. грн (наивысший показатель среди прифронтовых регионов). Около 21 тыс. грн. готовы платить в Запорожской области, а в Николаевской и Сумской показатель на уровне 20 тыс. грн.

В Николаевской, Запорожской и Херсонской областях работодатели активно искали поваров. В Николаевской и Запорожской медианная зарплата на уровне 18,5−19 тыс. грн, а в Херсонской несколько меньше — 15 тыс. грн.

Среди профессий, на которые фиксируем большое количество объявлений: грузчик, бариста, продавец-консультант, автослесарь, охранник.

Как изменился спрос среди кандидатов

Несмотря на увеличение количества вакансий, интерес соискателей к отдельным профессиям снижается.

Наибольшее количество откликов традиционно получают вакансии продавцов. Однако по сравнению с прошлым годом этот показатель сократился на 20%.

Меньше откликов также поступает на вакансии:

строителей на 22%;

швей на 21%;

автослесарей на 18%;

продавцов-консультантов на 17%.

В мае 2026 года зафиксирован рост активности кандидатов на вакансии разнорабочих (+14%), бариста (+13%), кассиров (+12%) и водителей (+3%).

Какие профессии почти исчезли с рынка

Есть профессии, для которых в этих регионах почти не фиксировали вакансий в мае 2025−2026 годов. Среди них: брокеры, руководители отдела продаж, менеджеры, супервайзеры, юристы, копирайтеры, аудиторы, фотографы, SMM-менеджеры.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Украине сложилась ситуация, когда одновременно наблюдаются высокий уровень безработицы и острый дефицит кадров. По оценкам, без работы могут оставаться около 1,1 млн человек, в то время как работодатели не могут закрыть до 70% открытых вакансий из-за нехватки работников.

В ответ на кадровый голод компании повышают заработные платы, а отдельные предприятия уже начали привлекать иностранных работников к строительству, ремонту дорог и другим отраслям, в которых не хватает персонала.

Также мы рассказывали , что традиционно накануне лета растет количество объявлений по сезонной и временной работе. В мае 2026 г. и спрос на соответствующие вакансии был высоким: на некоторые профессии фиксировали почти 20 откликов на 1 объявление. Больше всего предложений было для разнорабочих.

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