НБУ ожидает возвращение мигрантов в 2027−2028 годах: что будет с зарплатами Сегодня 09:34 — Личные финансы

Ситуация с безопасностью и возвращение украинцев из-за границы будут оставаться ключевыми факторами для рынка труда в ближайшие годы. Национальный банк ожидает постепенного улучшения ситуации, однако дефицит кадров и далее будет оставаться значительным.

Об этом свидетельствует июльский Инфляционный отчет Национального банка.

Миграция будет оставаться ключевым фактором

Прогноз НБУ основывается на предположении о постепенном развороте миграционных потоков в течение прогнозного периода.

В то же время сохраняется значительный риск более медленного возвращения украинцев из-за долгой войны и дальнейшей интеграции вынужденных мигрантов в странах пребывания.

Рост занятости, улучшение жилищных условий и социальная адаптация за границей могут усиливать стимулы к более длительному пребыванию за пределами Украины. Длительное сохранение рисков безопасности также будет сдерживать возвращение граждан.

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В случае реализации такого сценария, дефицит рабочей силы и структурные диспропорции на рынке труда будут оставаться значительными. Демографические потери и далее будут ограничивать потенциал внутреннего спроса и экономического роста.

В то же время более быстрое улучшение ситуации в сфере безопасности, восстановление жилья и инфраструктуры, создание новых рабочих мест и эффективная государственная политика по поощрению возвращения граждан могут ускорить обратные миграционные процессы и уменьшить дефицит работников.

НБУ ожидает возвращение мигрантов

Ситуация на рынке труда будет постепенно улучшаться, в частности, благодаря развороту негативных миграционных тенденций в последующие годы.

Предположения НБУ относительно миграционной динамики не изменились. Национальный банк и далее прогнозирует чистый отток населения в 2026 году на уровне около 0,2 млн человек.

В 2027 и 2028 годах НБУ ожидает чистого возвращения мигрантов — около 0,1 млн. и 0,5 млн. человек соответственно. Такой сценарий возможен при уменьшении рисков, связанных с безопасностью, и общего улучшения экономической ситуации.

Зарплаты будут расти, а безработица будет снижаться

Из-за существенного дефицита работников НБУ прогнозирует сохранение тенденции к быстрому повышению реальных заработных плат. В 2026 году они могут возрасти более чем на 12%.

В 2027—2028 годах темпы роста зарплат, по прогнозу НБУ, замедлятся до 4−6% в год. Это будет происходить благодаря сокращению дефицита кадров при условии постепенного возвращения украинских мигрантов и более активного привлечения к рынку труда разных категорий населения.

Высокий спрос на работников также будет способствовать снижению безработицы. В 2026 году НБУ ожидает ее снижение до 10%, а в 2027—2028 годах — примерно до 9%.

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