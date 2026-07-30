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Кадровый дефицит стал главным препятствием в модернизации украинской науки — эксперт

Личные финансы
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Модернизация лабораторий и закупка современного оборудования сами по себе не гарантируют развития науки. Не менее важным вызовом остается кадровый потенциал украинских университетов и научных учреждений.
На этом акцентирует внимание основательница общественной организации «Профессиональная сеть менеджеров образования и науки Украины» (PNRM Ukraine) Анна Толстанова в своей колонке, посвященной изменениям в государственном финансировании науки.
«Современный спектрометр, электронный микроскоп или биопринтер — это уже не одноразовая покупка. Такое оборудование требует постоянного сервисного обслуживания, дорогостоящих расходных материалов, регулярной калибровки, обновления программного обеспечения и квалифицированных инженеров, способных поддерживать его работу. Без этого даже самое современное оборудование рискует быстро потерять свою ценность», — пишет Анна Толстанова.
Кроме дефицита квалифицированного инженерного персонала, отмечает эксперт, украинская наука уже сегодня сталкивается с острой нехваткой молодых ученых. По оценкам профильных научных учреждений кадровый потенциал отрасли находится в критическом состоянии.
«Без притока молодых исследователей страна рискует лишиться не только возможности создавать собственные научные разработки мирового уровня, но и способности эффективно адаптировать передовые международные технологии», — подчеркивает Анна Толстанова.
Эксперт отмечает, что без решения кадровой проблемы даже масштабное обновление материально-технической базы не обеспечит устойчивого развития науки.
По материалам:
УНІАН
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