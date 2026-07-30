Новые правила для покупок на маркетплейсах: Гостаможслужба рассказала детали законопроекта Сегодня 16:28 — Казна и Политика

Ключевым изменением станет введение НДС на импортные товары

Кабинет Министров одобрил законопроект, необходимый для введения налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, приобретенные через маркетплейсы, с первого евро их стоимости. Уплачивать налог должны маркетплейсы или их посредники, а новые правила могут вступить в силу не ранее 1 января 2027 года.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Правительственный законопроект представлен в пакете с основным законопроектом № 15112-д о внесении изменений в Налоговый кодекс, который находится на рассмотрении Верховной Рады. Вместе эти документы должны создать правовую основу для внедрения в Украине европейской модели налогообложения дистанционной продажи товаров.

В Гостаможслужбе отметили, что при подготовке документа учли результаты консультаций с народными депутатами, представителями бизнеса, операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками.

Как будет работать новая система

Ключевым изменением станет введение НДС на импортные товары, приобретенные через маркетплейсы, независимо от их стоимости. Сейчас посылки стоимостью до 150 евро освобождены от уплаты НДС.

Правительственный законопроект определяет таможенные и технические механизмы реализации реформы.

НДС будут платить маркетплейсы

Обязанность начислять и уплачивать НДС будет возлагаться на электронные торговые площадки или их посредников, а не на украинских покупателей.

Новый порядок декларирования

Декларирование товаров в почтовых и экспресс-отправлениях при дистанционной продаже будут осуществлять операторы почтовой связи или экспресс-перевозчики на основании специальных реестров.

Также документ определяет особенности применения валютного курса для расчета суммы налога.

Новые требования к маркетплейсам

Законопроект предусматривает требования по ведению учета маркетплейсов, а для иностранных платформ — их представителей в Украине.

Кроме того, вводится специальная гарантия для применения схемы дистанционной продажи товаров.

Переходный период без штрафов

Для почтовых операторов, экспресс-перевозчиков и маркетплейсов предусмотрен переходный период.

В течение первого года административная ответственность за непреднамеренные ошибки, связанные с неполной или несвоевременной уплатой НДС по посылкам стоимостью до 150 евро, не будет применяться при полной уплате налога.

Когда заработают новые правила

В Гостаможслужбе отметили, что принятие этого пакета законодательства является важным шагом для гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС и одним из структурных маяков Меморандума с МВФ.

Предполагается, что новые правила дистанционной торговли вступят в силу не ранее 1 января 2027 года — после принятия отдельного решения правительства о готовности заинтересованных участников к реализации новой модели налогообложения дистанционной продажи товаров, в частности внедрения необходимых ІТ-систем.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, изменяющий правила налогообложения импортных товаров, приобретенных через иностранные маркетплейсы. В настоящее время импортные товары стоимостью до 150 евро, поступающие в Украину международными почтовыми отправлениями, не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Правительство предлагает отменить эту льготу и привести украинское законодательство в соответствие с нормами Европейского Союза. В то же время частные подарки стоимостью до 45 евро по-прежнему не будут облагаться налогом.

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