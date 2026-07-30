За 2 квартал 2026 года в Украине зарегистрировано в 11 раз больше компаний, чем прекращено (где больше всего) Сегодня 16:00 — Казна и Политика

За 2 квартал 2026 года в Украине зарегистрировано в 11 раз больше компаний, чем прекращено (где больше всего)

В течение ІІ квартала 2026 года в Украине было зарегистрировано 8080 новых компаний. Наибольшая активность регистраций традиционно сосредотачивалась в столице: в Киеве зарегистрировали 2754 компании, что составляет 34% от общего количества.

Второе место заняла Львовская область, где зарегистрировали 705 компаний.

Далее разместились Днепропетровская область — 647 компаний, Одесская — 539 и Киевская — 534. Совокупно на пять регионов-лидеров пришлось 5179 новых регистраций компаний, или 64% всех регистраций.

К регионам с относительно высокими показателями регистраций также отнесены Харьковская область — 385 компаний, Закарпатская — 218, Ивано-Франковская — 208, Хмельницкая — 201 и Волынская — 197. Самая низкая активность регистраций компаний зафиксирована в прифронтовых и временно оккупированных регионах. В Херсонской области зарегистрировали 28 компаний, в Донецкой — 8.

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Во ІІ квартале 2026 года приостановлена ​​741 компания. Больше всего прекращений зафиксировано в Полтавской области — 107, Киеве — 104, Львовской — 71 и Запорожской областях — 66. На эти четыре региона пришлось почти 47% всех прекращений.

Во ІІ квартале 2026 года количество вновь зарегистрированных компаний выросло в большинстве регионов по сравнению с аналогичным кварталом 2025 года. Положительная динамика зафиксирована в 19 из 24 представленных регионов, в Черновицкой области показатель остался без изменений.

Самый высокий относительный прирост зафиксирован в Черниговской области: количество регистраций возросло с 58 до 85 компаний, или на 47%. В Закарпатской области показатель увеличился со 150 до 218 компаний — на 45%, а в Тернопольской — с 90 до 125, или на 39%.

Среди регионов с наибольшей положительной динамикой также:

Николаевская область — со 141 до 190 компаний, +35%;

Волынская — со 148 до 197, +33%;

Полтавская — со 134 до 168, +25%;

Кировоградская — с 97 до 121, +25%;

Херсонская — с 23 до 28, +22%;

Житомирская — со 131 до 157, +20%.

Киев продемонстрировал прирост на 8%: количество новых регистраций компаний увеличилось на 215 компаний с 2539 до 2754.

Во Львовской области зарегистрировали на 95 компаний больше — 705 по сравнению с 610 годом ранее. В Одесской области прирост составил 70 компаний, в Закарпатской — 68, а в Днепропетровской — 65. Вместе с тем в нескольких регионах зафиксировано сокращение. В Сумской области показатель сократился с 75 до 63 компаний — на -16%, а в Запорожской — со 164 до 138, или тоже на -16%.

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В Ровенской области количество регистраций почти не изменилось — 157 против 158, а в Черновицкой осталось на уровне 101 компании. Сокращения в первую очередь могут быть связаны с высокими рисками безопасности, регулярными обстрелами и релокацией части бизнеса в более безопасные регионы.

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