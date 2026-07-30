Украина получила очередной транш от ЕС Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Средства будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных потребностей

Украина получила очередной транш 3,47 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Куда направят средства

«Эти средства будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных потребностей», — отметил глава правительства.

Министерство финансов уточнило , что средства будут направлены на финансирование приоритетных оборонных потребностей Украины, в частности, на усиление возможностей оборонно-промышленного комплекса и обеспечение срочных поставок для нужд фронта.

«Европейский Союз последовательно подтверждает свою готовность поддерживать обороноспособность Украины конкретными финансовыми решениями. Полученные почти 3,5 млрд евро позволят непрерывно финансировать наиболее неотложные потребности Сил обороны. Это означает скорее поставки необходимого вооружения и техники на фронт и укрепление способности Украины обеспечивать собственную безопасность Украины», — отметил Марченко.

Сколько денег уже получила Украина

Недавно Украина получила первый транш в размере 5 млрд евро.

Поступление второго транша позволяет продолжить финансирование критически важных потребностей сил обороны и наращивания собственного оборонного производства.

Всего в 2026 году в рамках этого механизма предусмотрено 45 млрд евро для Украины. По состоянию на сегодняшний день привлечено 11,7 млрд. 25 июня в Государственный бюджет Украины поступило 3,2 млрд евро от Европейского Союза — первый транш бюджетной поддержки в рамках Ukraine Support Loan. Кроме того, Украина получила 5 млрд евро первой части оборонительного транша.

Что известно о программе

Ukraine Support Loan является частью более широкой двухлетней рамки поддержки Украины со стороны Европейского Союза на 2026−2027 годы. Общий объем инструмента составляет до 90 млрд евро. Он позволяет Украине покрывать неотложные финансовые потребности и обеспечивает большую прогнозируемость финансирования на среднесрочный период.

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