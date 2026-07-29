Доходы общин: доля местных налогов снизилась за последние пять лет Сегодня 18:15 — Казна и Политика

Местные налоги формируют около четверти собственных доходов общин

Доля местных налогов и сборов в собственных доходах общего фонда местных бюджетов снизилась с почти 27% в 2019 году до 22−23%. Более всего сократились поступления от платы за землю, доля которой за пять лет уменьшилась примерно на 10 процентных пунктов.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, местные налоги и сборы в последние годы формируют в среднем около четверти собственных доходов местных бюджетов. В структуре этих поступлений доминирует единый налог — на него приходится более половины, тогда как плата за землю постепенно теряет позиции.

Почему сокращаются поступления

Причины такого падения — часть земель из-за полномасштабного вторжения вынужденно изъята из обращения, отсутствует экономически обоснованная оценка земли, в некоторых общинах до сих пор не завершена инвентаризация, а реестры заполнены не на 100%.

«Финансовая способность общин сегодня — это вопрос устойчивости государства во время войны и залог будущего восстановления. Именно общины держат на себе критические услуги, принимают перемещенных людей, ремонтируют инфраструктуру. И чем крепче их собственный доходный фундамент, тем меньше они зависят от трансфертов и тем больше способны планировать наперед», — отметила Шуляк.

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Она добавила, что снижение доли местных налогов отчасти объясняется не отсутствием ресурса как такового, а тем, что часть земли, недвижимости и плательщиков просто выпадает из поля зрения системы учета. То есть речь идет не только об объективных потерях из-за войны, но и о техническом пробеле — то, чего нет в реестре, по большей части нет и в бюджете.

Налог на недвижимость показывает рост

В то же время, подчеркнула Шуляк, есть и показатель обратной динамики: поступления от налога на недвижимость среди местных налогов растут наиболее динамично. Это указывает на скрытый потенциал — в частности в возврате к налогообложению объектов, которых сегодня просто нет в реестрах.

«Снижение доли местных налогов в доходах общин — это сочетание объективных последствий войны и неполных учетных данных, а не признак исчерпания самого источника поступлений», — резюмировала Шуляк.

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