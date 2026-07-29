В I полугодии 2026 года расходы на образование составили почти 273 млрд гривен Сегодня 15:15 — Казна и Политика

В I полугодии 2026 года расходы на образование составили почти 273 млрд гривен

Образование и наука остаются среди ключевых сфер, обеспечиваемых необходимым финансовым ресурсом.

Об этом пишет Минобразования.

«Минфин обеспечил финансирование всех предусмотренных государственным бюджетом расходов на образование и науку в полном объеме. Теперь важно, чтобы органы местного самоуправления своевременно и эффективно использовали предоставленный ресурс. В первую очередь, это касается реализации проектов по закупке школьных автобусов, модернизации учебно-практических мастерских и лабораторий, а также ремонта и обустройства столовых и укрытий в учебных заведениях», — прокомментировал первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

На образование в I полугодии 2026 года было направлено 272,9 млрд грн, в том числе 151,7 млрд грн из государственного бюджета с учетом трансфертов, в частности:

82,3 млрд грн — на выплату повышенной с 01.01.2026 на 30% заработной платы педагогам (образовательная субвенция), за счет субвенции заработную плату получали более 460 тыс. педагогических работников;

10,4 млрд грн — на выплату доплат за особые условия работы педагогическим работникам заведений общего среднего образования;

12,3 млрд грн — на получение высшего образования, в том числе за счет бюджетных средств государство предоставило гранты для получения высшего образования для 26,9 тыс. человек на общую сумму 311,9 млн грн;

5,9 млрд грн — на обеспечение бесплатного питания 1,5 млн учащихся учреждений общего среднего образования;

4,1 млрд грн — на обустройство укрытий в 131 учебном заведении, в частности, в 113 школах, в 18 заведениях дошкольного образования;

1,3 млрд грн — на приобретение около 500 школьных автобусов;

1,8 млрд грн — на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа», в частности приобретение компьютерного, мультимедийного оборудования, мебели, оборудования;

0,8 млрд грн — на издание и приобретение учебников (общий фонд государственного бюджета);

0,5 млрд грн — на приобретение оборудования, создание и модернизацию столовых (пищеблоков) заведений общего среднего образования; средства были направлены для реконструкции и капитального ремонта столовых (пищеблоков) в 73 учебных заведениях;

0,3 млрд грн — на государственную поддержку лиц с особыми образовательными потребностями для предоставления дополнительных психолого-педагогических и коррекционно-развитых услуг более 67 тыс. детям в разных учебных заведениях;

0,6 млрд грн — на модернизацию мастерских и лабораторий учреждений профессионального и профессионального высшего образования, обеспечение энергоэффективности, безопасности и инклюзивности образовательного пространства, создание учебно-практических центров современного профессионального образования.

На развитие науки в I полугодии 2026 года по общему фонду госбюджета было выделено почти 8 млрд. грн.

4,073 млрд грн — на организацию и проведение приоритетных научных исследований Национальной академией наук и национальными отраслевыми академиями наук;

0,485 млрд грн — на грантовую поддержку ученых по результатам проведенных Национальным фондом исследований конкурсных отборов;

1,914 млрд грн — в поддержку приоритетных научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок заведений высшего образования;

0,314 млрд грн — на обеспечение изучения окружающей среды Антарктического региона, обеспечение надлежащих условий для проведения научных исследований на антарктической станции «Академик Вернадский»;

0,886 млрд грн — на модернизацию исследовательской инфраструктуры.

Напомним, в 2025 году расходы на образование и науку составили более 410 млрд гривен.

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