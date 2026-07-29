В I полугодии 2026 года расходы на образование составили почти 273 млрд гривен
- 82,3 млрд грн — на выплату повышенной с 01.01.2026 на 30% заработной платы педагогам (образовательная субвенция), за счет субвенции заработную плату получали более 460 тыс. педагогических работников;
- 10,4 млрд грн — на выплату доплат за особые условия работы педагогическим работникам заведений общего среднего образования;
- 12,3 млрд грн — на получение высшего образования, в том числе за счет бюджетных средств государство предоставило гранты для получения высшего образования для 26,9 тыс. человек на общую сумму 311,9 млн грн;
- 5,9 млрд грн — на обеспечение бесплатного питания 1,5 млн учащихся учреждений общего среднего образования;
- 4,1 млрд грн — на обустройство укрытий в 131 учебном заведении, в частности, в 113 школах, в 18 заведениях дошкольного образования;
- 1,3 млрд грн — на приобретение около 500 школьных автобусов;
- 1,8 млрд грн — на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа», в частности приобретение компьютерного, мультимедийного оборудования, мебели, оборудования;
- 0,8 млрд грн — на издание и приобретение учебников (общий фонд государственного бюджета);
- 0,5 млрд грн — на приобретение оборудования, создание и модернизацию столовых (пищеблоков) заведений общего среднего образования; средства были направлены для реконструкции и капитального ремонта столовых (пищеблоков) в 73 учебных заведениях;
- 0,3 млрд грн — на государственную поддержку лиц с особыми образовательными потребностями для предоставления дополнительных психолого-педагогических и коррекционно-развитых услуг более 67 тыс. детям в разных учебных заведениях;
- 0,6 млрд грн — на модернизацию мастерских и лабораторий учреждений профессионального и профессионального высшего образования, обеспечение энергоэффективности, безопасности и инклюзивности образовательного пространства, создание учебно-практических центров современного профессионального образования.
- 4,073 млрд грн — на организацию и проведение приоритетных научных исследований Национальной академией наук и национальными отраслевыми академиями наук;
- 0,485 млрд грн — на грантовую поддержку ученых по результатам проведенных Национальным фондом исследований конкурсных отборов;
- 1,914 млрд грн — в поддержку приоритетных научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок заведений высшего образования;
- 0,314 млрд грн — на обеспечение изучения окружающей среды Антарктического региона, обеспечение надлежащих условий для проведения научных исследований на антарктической станции «Академик Вернадский»;
- 0,886 млрд грн — на модернизацию исследовательской инфраструктуры.
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