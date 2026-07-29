ГНС напоминает, что с 1 августа заработают новые формы Налогового расчета Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Повторно представлять отчетность не нужно

С 17 июля 2026 года вступили в силу новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса. Также был обновлен порядок их заполнения и представления.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киеве.

Легкий доступ к вашим средствам с дебетовыми картами от ведущих банков. Выберите свой вариант в специальном каталоге на Finance.ua.

Когда будут применять новые формы

Новые формы применяются с 1 августа 2026 года для подачи отчетности:

налоговыми агентами (кроме ФЛП и лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность) за июль 2026 года;

физическими лицами-предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, — при представлении нового квартального Налогового расчета с разбивкой показателей по месяцам квартала.

До 1 августа 2026 года ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, могут продолжать подавать Расчет по действующей месячной форме, поскольку квартальная форма еще не применяется.

В настоящее время ГНС принимает и прорабатывает такие расчеты за апрель — июнь 2026 года.

Когда не нужно дублировать отчетность

В ГНС подчеркнули, что повторно подавать отчетность не нужно:

если Налоговый расчет за все месяцы квартала уже подан по месячной форме, после введения квартальной формы повторно подавать его не нужно;

если отчетность по месячной форме подана ​​не за все месяцы квартала, квартальный Налоговый расчет следует подать только за месяцы, за которые отчетность еще не подавалась.

Налоговый расчет за II квартал 2026 года необходимо предоставить не позднее 10 августа 2026 года.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Министерство финансов утвердило новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого социального взноса.

Также мы писали , что Государственная налоговая служба совместно с экспертами работает над подготовкой концепции обновленной информационно-коммуникационной системы «Электронный кабинет». Модернизация подразумевает создание более понятного и удобного инструмента, который будет помогать ориентироваться в налоговых процессах, подсказки и сокращать количество ручных операций.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.