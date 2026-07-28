Туристический сбор принес общинам почти 175 млн грн Сегодня 17:31 — Казна и Политика

Государственная налоговая служба Украины планирует активизировать работу с общинами, которые еще не ввели туристический сбор.

Об этом заявила глава ГНС ​​Леся Карнаух в ходе встречи с руководителем Государственного агентства развития туризма Украины Наталией Табакой.

По словам главы налоговой службы, украинцы все чаще выбирают путешествия внутри страны, что способствует развитию внутреннего туризма и создает дополнительные возможности для наполнения местных бюджетов.

«Туристический сбор, который мы платим, когда останавливаемся в гостиницах или усадьбах, — это деньги, которые остаются в общинах и работают на их развитие», — подчеркнула Карнаух.

По итогам первого полугодия 2026 года в местные бюджеты поступило 174,9 млн. грн. туристического сбора. Это на 22,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В общей сложности туристический сбор уплатили более 6,1 тыс. плательщиков.

В то же время, по словам главы ГНС, потенциал этого источника доходов остается значительно больше. Одной из главных причин недополучения денежных средств является значительная доля теневого рынка временного размещения.

По оценкам специалистов, от 20% до 30% этого рынка работает вне официального учета, из-за чего общины теряют ресурсы, которые могли бы направляться на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство и реализацию местных проектов.

Именно поэтому ГНС расширяет сотрудничество с органами местного самоуправления и представителями туристической отрасли. В частности, недавно служба запустила пилотный проект по усовершенствованию администрирования туристического сбора в четырех общинах Хмельницкой и Черновицкой областей.

Проект предусматривает регулярный обмен информацией между ГНС и общинами, совместную аналитическую работу, методическую поддержку, проведение разъяснительной кампании и создание системы мониторинга эффективности администрирования сбора.

По словам Леси Карнаух, опыт пилотного проекта уже вызвал интерес других общин. Она подчеркнула, что налоговая служба работает над тем, чтобы количество общин, которые еще не ввели туристический сбор, сокращалось, ведь таких остается почти треть от их общего количества.

В ГНС также заверили, что готовы предоставлять общинам полный комплекс аналитической информации, включая данные о начисленных и уплаченных суммах, налоговом долге, переплатах, льготах и ​​других показателях, необходимых для эффективного администрирования сбора.

В налоговой службе подчеркивают, что равные правила для всех участников рынка временного размещения — вопрос не только наполнения бюджетов, но и честной конкуренции, поддержки добросовестного бизнеса и создания дополнительных финансовых ресурсов для развития украинских общин.

borgexpert По материалам:

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