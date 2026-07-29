Украине следует выполнить 25 реформ для получения более 10 млрд евро от ЕС Сегодня 14:00 — Казна и Политика

В 2026 году Украина может получить еще 7,5 млрд евро при условии выполнения 18 реформ и шагов.

Украина должна выполнить 25 реформ и шагов, чтобы получить более 10 млрд евро на поддержку государственного бюджета в рамках кредитной программы ЕС на 90 млрд евро и механизма Ukraine Facility.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники.

Какие реформы необходимо выполнить

Речь идет об обновленном «Украинском плане» в рамках механизма Ukraine Facility. На прошлой неделе документ был одобрен послами стран ЕС, а его окончательное утверждение Советом ЕС ожидается по письменной процедуре 30 июля.

Согласно плану после выполнения семи реформ Украина сможет получить транш в размере 2,86 млрд евро. Среди необходимых шагов:

вступление в силу законодательства, обеспечивающего прозрачный и честный отбор прокуроров руководящего уровня;

принятие законодательства об упрощенных процедурах неплатежеспособности для малого и среднего бизнеса;

усовершенствование государственного электронного реестра фермерских хозяйств.

На что рассчитывает Украина в 2026 году

В 2026 году Украина может получить еще 7,5 млрд евро при условии выполнения 18 реформ и шагов.

Они включают в себя назначение независимых наблюдательных советов государственных предприятий, внедрение обновленной IT-системы для исполнения судебных решений, значительные инвестиции в образование и здравоохранение, обеспечение жильем ветеранов с инвалидностью, членов семей погибших ветеранов и внутренне перемещенных лиц на сумму не менее 200 млн евро и пр.

Кроме того, «Украинский план» в рамках механизма Ukraine Facility содержит еще 34 реформы и шаги. Их выполнение позволит Украине получить дополнительно 5 млрд евро в 2026 году.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом после первого пересмотра содержит семь новых структурных маяков. Из них шесть касаются фискальной сферы. Ближайшим обязательством Украины по программе является принятие до конца июля законодательства о:

введение налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы;

отмена освобождения от налогообложения импорта товаров небольшой стоимости, который приходят почтовыми отправлениями.

Європейська правда По материалам:

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