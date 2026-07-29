Налоги за сезонную работу: о чем идет речь в законопроекте Сегодня 16:00 — Личные финансы

Налоги за сезонную работу: о чем идет речь в законопроекте

28 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15449, предусматривающий создание добровольного режима льготного налогообложения доходов домохозяйств.

О чем идет речь

Его авторы объясняют, что документ должен помочь легализовать доходы граждан, которые время от времени получают заработок без открытия ФЛП.

Это могут быть сезонные работы, выполнение разовых заказов, продажа продукции собственного производства или предоставление отдельных бытовых услуг. По замыслу инициаторов люди получат возможность работать легально без необходимости проходить стандартную процедуру государственной регистрации предпринимателя.

Для кого могут ввести новый режим

Документ ориентирован прежде всего на украинцев, которые не ведут постоянный бизнес. Речь идет, в частности, о людях, которые:

выполняют сезонные работы;

продают овощи, фрукты, мед, домашнюю выпечку или другую продукцию собственного производства;

оказывают мелкие бытовые услуги;

получают нерегулярный доход от разовых заказов.

Именно в таких случаях депутаты предлагают отдельный механизм налогообложения.

Какие ставки предлагают

Законопроект предусматривает, что домохозяйства, добровольно избравшие новый режим, будут уплачивать налог на доходы физических лиц по ставке 5%. Кроме этого, дополнительно будет уплачиваться военный сбор в соответствии с действующим законодательством.

Также документ предлагает ввести единую налоговую декларацию всего домохозяйства вместо отдельной отчетности каждого его члена. Подавать ее планируется через электронный кабинет налогоплательщика с возможностью автоматического заполнения.

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Воспользоваться новым режимом согласно законопроекту можно будет только при условии, что годовой доход домохозяйства не будет превышать 834 минимальных заработных плат. Если же деятельность станет масштабнее или приобретет признаки постоянного бизнеса, гражданам, как и сейчас, может быть целесообразнее регистрировать ФЛП.

Почему возникла волна сообщений о «новом налоге»

После регистрации законопроекта в сети стали активно появляться заголовки о якобы «новом налоге на подработку».

Поэтому многие украинцы восприняли документ как решение, которое уже вступило в силу или в ближайшее время станет обязательным для всех, однако это не так. Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал не распространять недостоверную информацию.

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По его словам, Верховная Рада не планирует вводить новые налоги в нынешнем созыве. Он пояснил, что законопроект, который многие восприняли как «новый налог», действительно предусматривает добровольный способ уплаты уже существующих налогов по льготной ставке.

По состоянию на сегодняшний день законопроект только зарегистрирован. Впереди его ждет рассмотрение в профильном комитете, голосование в Верховной Раде, возможное внесение поправок, второе чтение, подпись Президента и официальное опубликование.

Обозреватель По материалам:

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