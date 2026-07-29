Работа по совместительству: что запрещено, а что нет

Классическое трудовое право Украины не знает «соглашения о неконкуренции» для работника: условие, запрещающее ему работать у конкурентов, как правило, считается недействительным, поскольку ограничивает конституционное право на труд.
Однако с 2021 года появилось исключение — резиденты «Дія.Сіті». Закон «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» позволяет заключать договор о неконкуренции, но только при трех условиях одновременно:
срок ограничения — не более 12 месяцев после увольнения;
четко определен список конкурентов или видов деятельности (не «вообще все»);
работнику выплачивается денежная компенсация за такое ограничение.
Если этих условий нет или ограничение слишком широкое, суд, скорее всего, признает его недействительным.
Это не вредит работе — это его право. Пока человек добросовестно исполняет обязанности по основному месту работы, не нарушает режим и не причиняет вреда, работодатель не может диктовать, как он проводит личное время. Сам факт, что работник где-то подрабатывает вечером или по выходным, основанием для претензий не является.
Ситуация меняется только тогда, когда подработка начинает мешать основной работе (опоздания, ошибки, невыполнение плана) или связана с разглашением информации с ограниченным доступом — об этом далее.
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