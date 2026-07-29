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Работа по совместительству: что запрещено, а что нет

Личные финансы
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Работа по совместительству: что запрещено, а что нет
Работа по совместительству: что запрещено, а что нет
Статья 21 Кодекса законов о труде прямо разрешает человеку работать одновременно на нескольких предприятиях.
Право на труд гарантирует и Конституция (ст. 43). Поэтому запрет любой подработки в трудовом договоре противоречит закону и не действует, пишет budni.robota.ua.
Исключения только для отдельных категорий: государственные служащие, должностные лица, руководители госпредприятий, судьи, полицейские и т. п. — для них ограничения установлены специальными законами.
Для обычного работника частной компании запретить подработку «просто потому, что так хочет работодатель», нельзя.
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Классическое трудовое право Украины не знает «соглашения о неконкуренции» для работника: условие, запрещающее ему работать у конкурентов, как правило, считается недействительным, поскольку ограничивает конституционное право на труд.
Однако с 2021 года появилось исключение — резиденты «Дія.Сіті». Закон «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» позволяет заключать договор о неконкуренции, но только при трех условиях одновременно:
  • срок ограничения — не более 12 месяцев после увольнения;
  • четко определен список конкурентов или видов деятельности (не «вообще все»);
  • работнику выплачивается денежная компенсация за такое ограничение.
Если этих условий нет или ограничение слишком широкое, суд, скорее всего, признает его недействительным.
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Если работник подрабатывает в свободное время

Это не вредит работе — это его право. Пока человек добросовестно исполняет обязанности по основному месту работы, не нарушает режим и не причиняет вреда, работодатель не может диктовать, как он проводит личное время. Сам факт, что работник где-то подрабатывает вечером или по выходным, основанием для претензий не является.
Ситуация меняется только тогда, когда подработка начинает мешать основной работе (опоздания, ошибки, невыполнение плана) или связана с разглашением информации с ограниченным доступом — об этом далее.
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Ранее мы писали, что стажировка и практика часто становятся первым опытом работы для студентов и молодых специалистов. В то же время работодатели не всегда правильно оформляют такие форматы сотрудничества, поэтому стажировка иногда фактически превращается в полноценную работу без оплаты и гарантий. Юристы для robota.ua объяснили, в каких случаях это законно, а когда считается нарушением.
В то же время, несмотря на сложную ситуацию, рынок труда в прифронтовых областях остается активным. Работодатели все чаще ищут работников для сфер торговли, логистики и физического труда. В то же время сокращение количества откликов на многие вакансии свидетельствует о дефиците кадров и дальнейшем перемещении рабочей силы в более безопасные регионы.
Наибольший спрос со стороны работодателей сосредоточен на рабочих профессиях, в то время как офисные специальности представлены гораздо меньше.
По материалам:
Finance.ua
Работа
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