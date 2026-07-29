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Какие украинцы в Польше должны актуализировать свои документы до 31 августа

Личные финансы
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Какие украинцы в Польше должны актуализировать свои документы до 31 августа
Какие украинцы в Польше должны актуализировать свои документы до 31 августа
Граждане Украины, получившие номер PESEL со статусом UKR только на основании заявления (без предъявления действительного проездного документа), должны предоставить паспорт в администрацию гмины до 31 августа 2026 года.

Кого это касается

Информация актуальна, прежде всего, для украинцев младше 18 лет, чья личность ранее была подтверждена на основе фотографий, прикрепленных к паспортам их родителей или опекунов, пишет inpoland.net.pl.
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Что нужно сделать

В Управлении по делам иностранцев напомнили, если после получения номера PESEL UKR граждане Украины получили новый паспорт, данные в реестре также нужно обновить.
Обновление PESEL бесплатное и не меняет номер, обновляются только личные данные.
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Если вовремя не актуализировать данные

Будет утрачен статус UKR и временная защита на территории Республики Польша. Без действительного номера PESEL UKR граждане Украины не смогут получить вид на жительство CUKR.
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Ранее мы писали, что, несмотря на формализованную процедуру получения карты побыта, на практике немало трудностей возникает не из-за системы, а из-за ошибок самих заявителей.
Неверно заполненные документы, несвоевременное обновление данных или скрытие важной информации могут привести к задержкам, дополнительным проверкам или даже к закрытию дела.
Наиболее распространенные проблемы связаны с невнимательностью к формальным требованиям. Люди часто не полностью заполняют анкету — пропускают отдельные разделы или не вносят все необходимые данные. Во-вторых, распространенной проблемой является непредоставление документов в установленные сроки или игнорирование запросов от уженда.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Польша
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