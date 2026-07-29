Какие украинцы в Польше должны актуализировать свои документы до 31 августа Сегодня 10:46 — Личные финансы

Какие украинцы в Польше должны актуализировать свои документы до 31 августа

Граждане Украины, получившие номер PESEL со статусом UKR только на основании заявления (без предъявления действительного проездного документа), должны предоставить паспорт в администрацию гмины до 31 августа 2026 года.

Кого это касается

Информация актуальна, прежде всего, для украинцев младше 18 лет, чья личность ранее была подтверждена на основе фотографий, прикрепленных к паспортам их родителей или опекунов, пишет inpoland.net.pl.

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Что нужно сделать

В Управлении по делам иностранцев напомнили, если после получения номера PESEL UKR граждане Украины получили новый паспорт, данные в реестре также нужно обновить.

Обновление PESEL бесплатное и не меняет номер, обновляются только личные данные.

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Если вовремя не актуализировать данные

Будет утрачен статус UKR и временная защита на территории Республики Польша. Без действительного номера PESEL UKR граждане Украины не смогут получить вид на жительство CUKR.

Ранее мы писали , что, несмотря на формализованную процедуру получения карты побыта, на практике немало трудностей возникает не из-за системы, а из-за ошибок самих заявителей.

Неверно заполненные документы, несвоевременное обновление данных или скрытие важной информации могут привести к задержкам, дополнительным проверкам или даже к закрытию дела.

Наиболее распространенные проблемы связаны с невнимательностью к формальным требованиям. Люди часто не полностью заполняют анкету — пропускают отдельные разделы или не вносят все необходимые данные. Во-вторых, распространенной проблемой является непредоставление документов в установленные сроки или игнорирование запросов от уженда.

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