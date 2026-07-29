Какие украинцы в Польше должны актуализировать свои документы до 31 августа

Граждане Украины, получившие номер PESEL со статусом UKR только на основании заявления (без предъявления действительного проездного документа), должны предоставить паспорт в администрацию гмины до 31 августа 2026 года.
Ранее мы писали, что, несмотря на формализованную процедуру получения карты побыта, на практике немало трудностей возникает не из-за системы, а из-за ошибок самих заявителей.
Неверно заполненные документы, несвоевременное обновление данных или скрытие важной информации могут привести к задержкам, дополнительным проверкам или даже к закрытию дела.
Наиболее распространенные проблемы связаны с невнимательностью к формальным требованиям. Люди часто не полностью заполняют анкету — пропускают отдельные разделы или не вносят все необходимые данные. Во-вторых, распространенной проблемой является непредоставление документов в установленные сроки или игнорирование запросов от уженда.