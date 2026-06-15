Карта побыта в Польше: какие ошибки чаще всего допускают иностранцы в ходе легализации Сегодня 09:03 — Личные финансы

Главный принцип – не торопиться с подачей, а сначала обеспечить себе стабильную правовую и рабочую основу

Несмотря на формализованную процедуру получения карты побыта, на практике немало трудностей возникает не из-за системы, а из-за ошибок самих заявителей. Неверно заполненные документы, несвоевременное обновление данных или сокрытие важной информации могут привести к задержкам, дополнительным проверкам или даже к закрытию дела.

Об этом пишет InPoland.

Какие ошибки чаще всего допускают при подаче документов

Наиболее распространенные проблемы связаны с невнимательностью к формальным требованиям. Люди часто не полностью заполняют анкету — пропускают отдельные разделы или не вносят все необходимые данные. Во-вторых, распространенной проблемой является непредоставление документов в установленные сроки или игнорирование запросов от уженда.

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Еще одна распространенная ошибка — несвоевременное обновление данных после подачи документов. К примеру, заявители меняют адрес проживания или место работы, но не извещают об этом соответствующие органы. В результате рассмотрение дела может затянуться или быть прекращено из-за отсутствия актуальной информации.

Случаи, когда заявители подают оригиналы документов вместо копий. В то же время в большинстве случаев нужны копии или нотариально заверенные копии. Приведенные оригиналы могут не вернуть.

Что не стоит делать при подаче на карту побыта

Заявителям не следует скрывать или искажать информацию.

Все данные, в том числе административные или судебные производства, проверяются через соответствующие системы.

Отдельное внимание следует уделить информации об административных нарушениях. Штрафы или случаи управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения могут оказывать влияние на рассмотрение дела. Такие сведения необходимо указывать, поскольку они все равно проверяются в официальных реестрах.

С чего начать легализацию в Польше

Тем, кто только приехал в Польшу и планирует начать процесс легализации, следует позаботиться о стабильном официальном основании для пребывания, обычно это работа.

По возможности следует выбирать прямое трудоустройство, а не работу через агентства, поскольку это может влиять на стабильность занятости и сроки действия документов.

Также важно сразу оформить базовые документы, в том числе получить номер PESEL и определить четкую стратегию легализации.

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Главный принцип — не торопиться с подачей, а сначала обеспечить себе стабильную правовую и рабочую основу.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Польше обновляют процедуру подачи документов для легализации пребывания иностранцев. С 27 апреля 2026 г. все заявления на временное и постоянное проживание, а также на получение статуса долгосрочного резидента ЕС будут подаваться исключительно в электронном формате.

Для этого вводится специальный государственный портал MOS (Модуль обслуживания дел), через который будет осуществляться весь процесс подачи и сопровождения документов.

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