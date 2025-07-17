Где быстрее оформляют карту побыту в Польше: статистика по воеводствам — Finance.ua

Где быстрее оформляют карту побыту в Польше: статистика по воеводствам Сегодня 07:04 — Мир

Где быстрее оформляют карту побыту в Польше: статистика по воеводствам

Годы ожидания карты временного побыта стали печальной легендой, но свежие статистические данные свидетельствуют, что Вроцлав больше не возглавляет этот список.

Как пишет yavp.pl , в январе-апреле этого года среднее время ожидания карты временного побыта в Нижнесилезском воеводстве составляет 284 дня — это на 201 день меньше, чем в 2024 году.

Отметим, карта побыта (karta pobytu) — это документ, позволяющий иностранцам легально жить в Польше на постоянной или временной основе. Если на карте есть специальная отметка, она также дает право официально работать в Польше. Такая запись подтверждает доступ к польскому рынку труда.

Рекордные сроки ожидания

Самый длинный период рассмотрения дел:

Силезское воеводство: 651 день;

Куявско-Поморское: 621 день;

Опольское: 619 дней.

Это означает, что в этих регионах срок ожидания превышает 1,5 года, и указывает на то, что по сравнению с предыдущим годом ситуация только ухудшилась.

Где сроки уменьшились

Нижнесилезское: уменьшение срока на 201 день;

Люблинское: сокращение на 21 день.

В остальных воеводствах сроки ожидания выросли — иногда даже более чем на 160 дней.

Общая статистика дней ожидания карты временного побыта по воеводствам

Воеводство Средний срок ожидания (дней) Силезское 651 Куявско-Поморское 621 Опольское 619 Поморское 475 Любушское 470 Западнопоморское 453 Великопольское 359 Лодзинское 325 Нижнесилезское 284 Свентокшиское 275 Мазовецкое 250 Подляское 244 Подкарпатское 222 Люблинское 221 Варминско-Мазурское 188 Малопольское 175

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Жителям Польши, подавшим документы на карту временного побыта, следует учесть: в зависимости от воеводства процесс может длиться от полугода до более года, поэтому планируйте собственные дела с учетом возможных задержек.

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