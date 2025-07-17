Где быстрее оформляют карту побыту в Польше: статистика по воеводствам — Finance.ua

Где быстрее оформляют карту побыту в Польше: статистика по воеводствам
Годы ожидания карты временного побыта стали печальной легендой, но свежие статистические данные свидетельствуют, что Вроцлав больше не возглавляет этот список.
Как пишет yavp.pl, в январе-апреле этого года среднее время ожидания карты временного побыта в Нижнесилезском воеводстве составляет 284 дня — это на 201 день меньше, чем в 2024 году.
Отметим, карта побыта (karta pobytu) — это документ, позволяющий иностранцам легально жить в Польше на постоянной или временной основе. Если на карте есть специальная отметка, она также дает право официально работать в Польше. Такая запись подтверждает доступ к польскому рынку труда.
Рекордные сроки ожидания
Самый длинный период рассмотрения дел:
- Силезское воеводство: 651 день;
- Куявско-Поморское: 621 день;
- Опольское: 619 дней.
Это означает, что в этих регионах срок ожидания превышает 1,5 года, и указывает на то, что по сравнению с предыдущим годом ситуация только ухудшилась.
Где сроки уменьшились
- Нижнесилезское: уменьшение срока на 201 день;
- Люблинское: сокращение на 21 день.
В остальных воеводствах сроки ожидания выросли — иногда даже более чем на 160 дней.
Общая статистика дней ожидания карты временного побыта по воеводствам
|Воеводство
|Средний срок ожидания (дней)
|Силезское
|651
|Куявско-Поморское
|621
|Опольское
|619
|Поморское
|475
|Любушское
|470
|Западнопоморское
|453
|Великопольское
|359
|Лодзинское
|325
|Нижнесилезское
|284
|Свентокшиское
|275
|Мазовецкое
|250
|Подляское
|244
|Подкарпатское
|222
|Люблинское
|221
|Варминско-Мазурское
|188
|Малопольское
|175
Жителям Польши, подавшим документы на карту временного побыта, следует учесть: в зависимости от воеводства процесс может длиться от полугода до более года, поэтому планируйте собственные дела с учетом возможных задержек.
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