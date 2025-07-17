Где быстрее оформляют карту побыту в Польше: статистика по воеводствам — Finance.ua
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Где быстрее оформляют карту побыту в Польше: статистика по воеводствам

Мир
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Где быстрее оформляют карту побыту в Польше: статистика по воеводствам
Где быстрее оформляют карту побыту в Польше: статистика по воеводствам
Годы ожидания карты временного побыта стали печальной легендой, но свежие статистические данные свидетельствуют, что Вроцлав больше не возглавляет этот список.
Как пишет yavp.pl, в январе-апреле этого года среднее время ожидания карты временного побыта в Нижнесилезском воеводстве составляет 284 дня — это на 201 день меньше, чем в 2024 году.
Отметим, карта побыта (karta pobytu) — это документ, позволяющий иностранцам легально жить в Польше на постоянной или временной основе. Если на карте есть специальная отметка, она также дает право официально работать в Польше. Такая запись подтверждает доступ к польскому рынку труда.

Рекордные сроки ожидания

Самый длинный период рассмотрения дел:
  • Силезское воеводство: 651 день;
  • Куявско-Поморское: 621 день;
  • Опольское: 619 дней.
Это означает, что в этих регионах срок ожидания превышает 1,5 года, и указывает на то, что по сравнению с предыдущим годом ситуация только ухудшилась.

Где сроки уменьшились

  • Нижнесилезское: уменьшение срока на 201 день;
  • Люблинское: сокращение на 21 день.
В остальных воеводствах сроки ожидания выросли — иногда даже более чем на 160 дней.

Общая статистика дней ожидания карты временного побыта по воеводствам

ВоеводствоСредний срок ожидания (дней)
Силезское651
Куявско-Поморское621
Опольское619
Поморское475
Любушское470
Западнопоморское453
Великопольское359
Лодзинское325
Нижнесилезское284
Свентокшиское275
Мазовецкое250
Подляское244
Подкарпатское222
Люблинское221
Варминско-Мазурское188
Малопольское175
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Жителям Польши, подавшим документы на карту временного побыта, следует учесть: в зависимости от воеводства процесс может длиться от полугода до более года, поэтому планируйте собственные дела с учетом возможных задержек.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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