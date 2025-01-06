Почему украинцам могут отказать в получении карты побыта в Польше — Finance.ua
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Почему украинцам могут отказать в получении карты побыта в Польше

Личные финансы
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Почему украинцам могут отказать в получении карты побыта в Польше
Почему украинцам могут отказать в получении карты побыта в Польше
Украинцам могут отказать в получении карты побыта в Польше из-за повышения минималки. Об этом сообщает inpoland.net.
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Причины

Официальный доход не менее размера минималки — это одно из основных требований для получения карты побыта на основании трудоустройства.
С 1 января 2025 года размер минимальной заработной платы увеличился до 4666 злотых.
Украинцам могут отказать в получении карты побыта в Польше из-за повышения минималки.
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Иностранцам, которые подали документы на получение карты побыта на основании трудоустройства, должны подать новые документы в уженду, чтобы подтвердить, что размер их заработной платы не менее 4666 злотых.
Это обязательно нужно сделать тем, кто в прошлом году получал зарплату менее 4666 злотых (многие иностранцы получали минимальную зарплату — 4300 злотых брутто). Если заработная плата была выше размера минимальной заработной платы в 2025 году, ничего обновлять не нужно.
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Напомним, изменения в миграционных правилах Польши вызывают кадровый кризис в основных отраслях, таких как транспорт и логистика. В частности, украинские работники все чаще выбирают для работы другие страны.
Что заставляет украинцев уезжать из Польши
Согласно отчету агентства Gremi Personal, усиление миграционных правил и снижение поддержки украинских мигрантов заставляют их искать работу вне Польши.
В отчете отмечается, что все больше украинцев рассматривают Польшу не как конечный пункт эмиграции, а скорее как транзитную страну по пути в Германию, Данию или Норвегию, где предоставляются более широкие социальные льготы, помощь с жильем, возможности для изучения языка и трудоустройства.

Справка Finance.ua:

  • Согласно польскому законодательству, доход ниже уровня минималки является официальным основанием для отказа иностранцам в получении карты побыта.
  • Таким образом, независимо от продолжительности рабочего времени в течение месяца, размер зарплаты иностранца не может быть ниже размера минимальной зарплаты в Польше на момент выдачи решения о получении карты побыта.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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