Польша помогла Украине почти на 5% своего ВВП, 85% из этого пошло на беженцев — Finance.ua
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Польша помогла Украине почти на 5% своего ВВП, 85% из этого пошло на беженцев

Казна и Политика
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Польша помогла Украине почти на 5% своего ВВП, 85% из этого пошло на беженцев
Польша помогла Украине почти на 5% своего ВВП, 85% из этого пошло на беженцев
Канцелярия президента Польши обнародовала инфографику, из которой следует, что страна с начала полномасштабного вторжения россии выделила на помощь Украине 4,91% своего ВВП.
Об этом говорится в серии сообщений канцелярии польского президента в соцсети X (Twitter).
В ведомстве подчеркнули, что Польша занимает первое место среди стран, поддерживающих Украину, по объему расходов в процентах от ВВП. Она первой стала поставлять Украине масштабное тяжелое вооружение. Кроме того, — подчеркивают в канцелярии, — Польша является одной из стран, принявших больше всего беженцев из Украины.

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«Польша выделила на помощь Украине эквивалент 4,91% своего ВВП, из которых 0,71% ВВП было выделено на прямую поддержку страны, а 4,2% ВВП — на расходы, связанные с оказанием помощи украинским беженцам», — говорится в одном из сообщений.
Таким образом, на помощь украинским беженцам в Польше ушло примерно 85% выделенной Варшавой помощи.
Канцелярия отметила, что Польша поставила Украине первую партию танков Т-72 в первой половине 2022 года. «Мы также передали, среди прочего, более 250 боевых машин пехоты BWP-1, 100 бронетранспортеров «Росомаха», девять разведывательных машин БРДМ 2, более сотни самоходных пушек, более 30 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.
В целом, как уточнили, Польша предоставила Украине военную помощь на сумму 3,23 млрд евро или более 14 млрд злотых.

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«14 наших самолетов МиГ-29 и 12 вертолетов Ми-24 были переданы украинским Военно-воздушным силам для усиления их возможностей (больше вертолетов передали только США)», — говорят у президента Польши.
У президента Польши также обратили внимание, что подавляющее большинство польской общественности было вовлечено в помощь беженцам из Украины. Согласно опросу Польского экономического института, таковых 77% поляков.
Было также подчеркнуто, что Польша имеет самый высокий зафиксированный процент трудоустроившихся украинских беженцев — 65%.
По материалам:
Європейська правда
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