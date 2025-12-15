Карта побыта CUKR для украинцев в Польше: что изменится с 2026 года Сегодня 16:05 — Личные финансы

Карта побыта CUKR для украинцев в Польше: что изменится с 2026 года

Кароль Навроцкий подписал закон, которым внесены изменения в Закон об иностранцах и ряд других актов. Документ предусматривает цифровизацию процедур легализации пребывания иностранцев в Польше и введение новой карты побыта для граждан Украины с номером PESEL UKR сроком 3 года.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Подача заявлений только онлайн

С 2026 года процесс подачи заявлений на получение вида на жительство в Польше существенно меняется.

Подать заявление на временное, постоянное жительство или статус долгосрочного резидента ЕС можно будет только в электронном виде через специальный портал Модуль управления делами (MOS).

Известно, что система не заработает с 01.01.2026, о запуске MOS сообщат раньше времени.

Через портал иностранцы смогут подать онлайн заявление в любое удобное время без посещения учреждений и очередей. Также будет предусмотрена возможность временно приостановить рассмотрение дела, обновить данные и продлить процедуру. Подача заявления будет бесплатная.

Карта побыта CUKR для граждан Украины

Со следующего года граждане Украины с номером PESEL UKR смогут подать заявление на получение карты побыта CUKR сроком 3 года. Предоставление документов также будет осуществляться исключительно через портал MOS.

Подать заявление на карту CUKR смогут лица, которые:

являются гражданами Украины или членом семьи гражданина Украины (например, супруг/супруга);

легально находятся в Польше и имеют временную защиту;

имели статус UKR по состоянию на 4 июня 2025 года;

имеют статус UKR на момент подачи заявления на карту CUKR;

имеют статус UKR непрерывно не менее 365 дней до момента подачи заявления на карту побыта.

Вид для детей

Несовершеннолетние дети, прибывшие из Украины, также будут иметь право на получение вида на жительство. Заявление от имени ребенка подает один из родителей или законный опекун.

Дети граждан Украины, рожденные в Польше, смогут получить карту CUKR при условии, что мать ребенка легально прибыла из Украины после 24.02.2022 в качестве беженца и выполнены следующие требования:

ребенок легально находится в Польше на основании временной защиты;

на момент подачи заявления ребенок имеет статус UKR;

мать ребенка имеет карту пребывания CUKR.

Когда заявку могут отклонить

Система автоматически отклонит заявку на получение карты побыта CUKR, если в реестре PESEL UKR на момент подачи будут неполные данные заявителя. Речь идет, в частности, об отсутствии:

имени, фамилии, даты рождения, пола и гражданства;

серии, номера и срок действия действующего проездного документа;

отпечатков пальцев или информации о невозможности их снятия;

копии собственноручной подписи для лиц старше 12 лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.