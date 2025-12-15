0 800 307 555
Сколько стоят бьюти-услуги в Украине и в каких сферах самый большой спрос

Личные финансы
18
Аналитики OLX исследовали, как изменились медианные цены на самые популярные услуги мастеров бьюти-индустрии, а также динамику количества объявлений и откликов.

Сколько стоят бьюти-услуги

Самая высокая медианная цена в ноябре 2025 года — 1 000 грн — зафиксирована сразу в нескольких категориях:
  • косметологические услуги;
  • парикмахерские услуги;
  • тату, татуаж и пирсинг.
Самые низкие цены:
  • депиляция — около 300 грн;
  • ресницы и брови, маникюр и педикюр, медицинские услуги, модели для бьюти-процедур — по 500 грн.

Как изменялись цены в течение года

Наибольший рост медианной стоимости за год зафиксирован в категории бань, саун и SPA примерно на 17%.
В то же время часть услуг подешевела:
  • визаж и макияж — минус 17%;
  • медицинские услуги — минус 9%.
Без изменений остались медианные цены на:
  • ресницы и брови;
  • косметологические услуги;
  • маникюр и педикюр;
  • модели для бьюти-услуг;
  • тату, татуаж и пирсинг.

На какие бьюти-услуги предложение больше всего

По данным OLX за ноябрь 2025 года, безоговорочным лидером по количеству объявлений остаются услуги маникюра и педикюра — более 3,3 тыс. предложений. Эта категория уже много лет удерживает первенство на рынке.
Далее по количеству объявлений следуют:
  • парикмахерские услуги — около 1,8 тыс.;
  • брови и ресницы — ориентировочно 1,7 тыс. объявлений.

Где самый высокий спрос среди пользователей

Наибольшее количество откликов в ноябре 2025 года собрали объявления о банях, саунах и SPA — примерно 8 тыс. отзывов. Это свидетельствует об устойчивом спросе на релаксационные и восстановительные процедуры.
Также значительный интерес пользователей зафиксирован в следующих категориях:
  • маникюр и педикюр — около 5,3 тыс. откликов;
  • парикмахерские услуги — примерно 2,7 тыс.;
  • ресницы и брови — ориентировочно 2,2 тыс.;
  • медицинские услуги — почти 2,1 тыс. откликов.
Также аналитики фиксируют, что за год в большинстве категорий выросло количество откликов на одно объявление, что свидетельствует об усилении спроса.
Наибольший рост зафиксирован:
  • депиляция — +61%;
  • модели для бьюти-процедур — +19%;
  • парикмахерские услуги — +18%;
  • маникюр и педикюр — +18%;
  • визаж и макияж — +13%;
  • бани, сауны и SPA — +8%;
  • тату, татуаж и пирсинг — +5%.
Вместе с тем, в двух категориях количество откликов на одно объявление уменьшилось:
  • косметологические услуги — на 24%;
  • ресницы и брови — на 3%.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
