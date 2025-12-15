Сколько стоят бьюти-услуги в Украине и в каких сферах самый большой спрос Сегодня 12:05 — Личные финансы

Сколько стоят бьюти-услуги в Украине и в каких сферах самый большой спрос

Аналитики OLX исследовали, как изменились медианные цены на самые популярные услуги мастеров бьюти-индустрии, а также динамику количества объявлений и откликов.

Сколько стоят бьюти-услуги

Самая высокая медианная цена в ноябре 2025 года — 1 000 грн — зафиксирована сразу в нескольких категориях:

косметологические услуги;

парикмахерские услуги;

тату, татуаж и пирсинг.

Самые низкие цены:

депиляция — около 300 грн;

ресницы и брови, маникюр и педикюр, медицинские услуги, модели для бьюти-процедур — по 500 грн.

Как изменялись цены в течение года

Наибольший рост медианной стоимости за год зафиксирован в категории бань, саун и SPA примерно на 17%.

В то же время часть услуг подешевела:

визаж и макияж — минус 17%;

медицинские услуги — минус 9%.

Без изменений остались медианные цены на:

ресницы и брови;

косметологические услуги;

маникюр и педикюр;

модели для бьюти-услуг;

тату, татуаж и пирсинг.

На какие бьюти-услуги предложение больше всего

По данным OLX за ноябрь 2025 года, безоговорочным лидером по количеству объявлений остаются услуги маникюра и педикюра — более 3,3 тыс. предложений. Эта категория уже много лет удерживает первенство на рынке.

Далее по количеству объявлений следуют:

парикмахерские услуги — около 1,8 тыс.;

брови и ресницы — ориентировочно 1,7 тыс. объявлений.

Где самый высокий спрос среди пользователей

Наибольшее количество откликов в ноябре 2025 года собрали объявления о банях, саунах и SPA — примерно 8 тыс. отзывов. Это свидетельствует об устойчивом спросе на релаксационные и восстановительные процедуры.

Также значительный интерес пользователей зафиксирован в следующих категориях:

маникюр и педикюр — около 5,3 тыс. откликов;

парикмахерские услуги — примерно 2,7 тыс.;

ресницы и брови — ориентировочно 2,2 тыс.;

медицинские услуги — почти 2,1 тыс. откликов.

Также аналитики фиксируют, что за год в большинстве категорий выросло количество откликов на одно объявление, что свидетельствует об усилении спроса.

Наибольший рост зафиксирован:

депиляция — +61%;

модели для бьюти-процедур — +19%;

парикмахерские услуги — +18%;

маникюр и педикюр — +18%;

визаж и макияж — +13%;

бани, сауны и SPA — +8%;

тату, татуаж и пирсинг — +5%.

Вместе с тем, в двух категориях количество откликов на одно объявление уменьшилось:

косметологические услуги — на 24%;

ресницы и брови — на 3%.

