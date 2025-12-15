Аналитики прогнозируют рост зарплат в Польше в 2026 году Сегодня 11:04 — Личные финансы

Аналитики прогнозируют рост зарплат в Польше в 2026 году

Высокие темпы экономического роста Польши, в частности годовой ВВП на уровне 3,7% в 3 квартале 2025 года, а также постепенное снижение инфляции и кредитных ставок формируют основу для изменений на рынке труда в конце 2025 года и начале 2026 года. Если макроэкономическая динамика 4 квартала будет соответствовать ожиданиям рынка, то конкуренция между работодателями за работников может начать расти уже с конца этого года. В первой половине 2026 г. этот процесс способен перейти в фазу системного усиления спроса на рабочую силу.

Такие прогнозы озвучил Аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal при расчетах квартального индекса NEI (National Employment Index; главный индикатор здоровья рынка труда в Польше).

По данным аналитиков, в 3 квартале 2025 года субиндекс «Настроения бизнеса» достиг 56 пунктов из 100 возможных. Это свидетельствует о преобладании оптимистических ожиданий среди работодателей, в частности что касается планов найма персонала.

Планы компаний по занятости

Согласно опросу Gremi Personal, 27% компаний в этот период планировали увеличить штат, 67% рассчитывали сохранить его на текущем уровне, еще 6% допускали сокращение. Мотивация работников у большинства работодателей оставалась стабильной. О ее росте сообщили 18% опрошенных, о снижении — 15%.

Текучесть кадров также демонстрировала признаки стабилизации. О ее уменьшении заявили 21% компаний.

«После сложных 2023−2024 годов мы видим, что настроения руководителей польских компаний постепенно улучшаются. И хотя летом рынок труда демонстрировал охлаждение, значительная часть бизнеса настроена увеличивать наем рабочей силы, ожидая оживление внутреннего спроса», — отмечают аналитики.

По их оценкам, при сохранении текущей макроэкономической динамики Польша может завершить 2025 год с одними из лучших экономических показателей в Европе. Это создаст основу для улучшения ситуации на рынке труда.

Рынок труда и влияние зарплат

В течение 2025 года бизнес снижал спрос на работников из-за более слабых, чем ожидалось в начале года, темпов роста продаж. В результате условия на рынке труда в основном диктовали работодатели.

Если возобновление рынков в 4 квартале будет соответствовать ожиданиям бизнеса, конкуренция за работников может усилиться в начале 2026 года. Это будет создавать давление на рост зарплат и, соответственно, расходы компаний.

«Но рост уровня безработицы в прошлые месяцы и стабильное увеличение числа иностранных работников станут определенным краткосрочным демпфером от мгновенного усиления дефицита кадров на рынке и будут сглаживать сезонные пики спроса», — объясняют аналитики Gremi Personal.

Что это значит для украинцев в Польше

Для украинцев, которые уже работают в Польше или планируют релокацию, эти тенденции в целом положительные. Ужесточение конкуренции между работодателями может привести к росту зарплат в ключевых секторах, в частности в производстве, логистике, пищевой промышленности, строительстве и сфере обслуживания.

Кроме того, ожидаемое оживление инвестиций в польскую экономику может увеличить количество долгосрочных контрактов, что является важным фактором для украинских работников, рассматривающих Польшу как стабильный рынок труда.

Вместе с тем, в ближайшие месяцы ситуация может оставаться неравномерной из-за сезонных колебаний и роста доли иностранной рабочей силы из других стран. Это означает, что спрос на отдельные категории работников будет восстанавливаться постепенно.

