Кому сложнее всего найти работу в Польше Сегодня 13:24 — Личные финансы

Кому сложнее всего найти работу в Польше

В ноябре уровень зарегистрированной безработицы в Польше вырос до 5,7%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. На учете в службах занятости состояло 875,3 тысячи человек.

Об этом сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной политики, пишет inpoland.

В каких воеводствах Польши больше всего безработных

Самыми сложными регионами для поиска работы традиционно остаются Подкарпатское и Варминско-Мазурское воеводства, где уровень безработицы составляет по 9,1%. Причины — более слабая индустриальная база и меньше инвесторов.

Самый низкий показатель в Великопольском — 3,5%, где рынок труда один из самых стабильных.

Больше всего возросло количество безработных в следующих регионах:

Силезском,

Подкарпатском,

Малопольском,

Люблинском,

Варминско-Мазурском.

Кому сложнее всего найти работу в Польше

Сложнее всего трудоустроиться людям с низкой или непрофильной квалификацией, а также жителям регионов со слабой экономической активностью.

Хотя работодатели подали в службы занятости 24,1 тысячи вакансий, большинство предложений касались офисного персонала, продавцов, работников складов и производства, водителей автобусов и клинингового персонала.

Несмотря на локальные трудности, в Польше одна из самых низких ставок безработицы в ЕС. Как свидетельствуют данные Евростата, в октябре она составила 3,2% - второй результат после Мальты. Средний уровень в ЕС — 6,0%, в зоне евро — 6,4%.

До этого Finance.ua отмечал , что уровень социальной и экономической интеграции украинских иммигрантов в Польше продолжает расти уже третий год. 51% довоенных иммигрантов и 24% беженцев хотели остаться в Польше на постоянной основе.

В течение первых девяти месяцев 2025 года украинцы активно отзывались на вакансии в логистических центрах, промышленности и пищевом производстве.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.