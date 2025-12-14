0 800 307 555
Кому сложнее всего найти работу в Польше

В ноябре уровень зарегистрированной безработицы в Польше вырос до 5,7%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. На учете в службах занятости состояло 875,3 тысячи человек.
Об этом сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной политики, пишет inpoland.

В каких воеводствах Польши больше всего безработных

Самыми сложными регионами для поиска работы традиционно остаются Подкарпатское и Варминско-Мазурское воеводства, где уровень безработицы составляет по 9,1%. Причины — более слабая индустриальная база и меньше инвесторов.
Самый низкий показатель в Великопольском — 3,5%, где рынок труда один из самых стабильных.
Больше всего возросло количество безработных в следующих регионах:
  • Силезском,
  • Подкарпатском,
  • Малопольском,
  • Люблинском,
  • Варминско-Мазурском.

Сложнее всего трудоустроиться людям с низкой или непрофильной квалификацией, а также жителям регионов со слабой экономической активностью.
Хотя работодатели подали в службы занятости 24,1 тысячи вакансий, большинство предложений касались офисного персонала, продавцов, работников складов и производства, водителей автобусов и клинингового персонала.
Несмотря на локальные трудности, в Польше одна из самых низких ставок безработицы в ЕС. Как свидетельствуют данные Евростата, в октябре она составила 3,2% - второй результат после Мальты. Средний уровень в ЕС — 6,0%, в зоне евро — 6,4%.
До этого Finance.ua отмечал, что уровень социальной и экономической интеграции украинских иммигрантов в Польше продолжает расти уже третий год. 51% довоенных иммигрантов и 24% беженцев хотели остаться в Польше на постоянной основе.
В течение первых девяти месяцев 2025 года украинцы активно отзывались на вакансии в логистических центрах, промышленности и пищевом производстве.
По материалам:
Finance.ua
