Как не нарваться на мошенников во время новогоднего онлайн-шопинга

Как не нарваться на мошенников во время новогоднего онлайн-шопинга
Как не нарваться на мошенников во время новогоднего онлайн-шопинга
При заказе подарков онлайн следует быть особенно осмотрительными, ведь мошенники начинают активнее «охотиться» за вашими деньгами во время рождественско-новогодних праздников.
Rakuten Viber рассказывает, как не по попасть на крючок злодеев во время онлайн-шопинга.

Проверка продавца

Просмотрите и оцените сайт, на котором планируете покупать товар. Если страница «слеплена на скорую руку», отсутствуют контактные данные, текстов нет или они пестрят ошибками — это указывает на мошенников.
Также обращайте внимание на наличие защищенного протокола https.
При покупке подарков в соцсетях или мессенджерах проверьте, есть ли у бизнеса другие официальные площадки и сайт.

Оплата товара

По возможности выбирайте расчет при получении товара. Если продавец требует подписки, не отправляйте деньги на незнакомые карты и не переходите по сомнительным ссылкам.
Безопаснее пользоваться известными платежными сервисами (WayForPay, LiqPay, Portmone), которые защищают данные карты.

Возврат и обмен

Еще одним признаком надежности продавца являются четко сформулированные правила возврата и обмена товара, тогда как злоумышленники часто избегают конкретики или ограничиваются размытыми формулировками.

Отзывы

Проверьте на сайте, в комментариях к товарам или в закрепленных историях в соцсетях наличие реальных отзывов от покупателей — одинаковые или отсутствующие комментарии могут свидетельствовать о мошенничестве.
Также на маркетплейсах обращайте внимание на рейтинг продавцов и выбирайте тех, кто давно работает и есть ли история сделок.

«Космическая» скидка

Если стоимость товара на других площадках одинаковая, но в отдельном магазине он значительно дешевле, это может свидетельствовать о подделке или мошенничестве. Перед оплатой потратьте несколько минут и сравните цены у других продавцов.
До этого Finance.ua отмечал, что в 2025 году доля украинцев, планирующих рождественские и новогодние покупки, выросла с 65% до 75%. Украинцы все чаще планируют расходы заблаговременно и делают выбор в пользу подарков с персональным значением.
46% готовы потратить не более четверти месячного дохода, а более половины (54%) планирует вложиться в бюджет 1000−5000 грн.
Finance.ua
