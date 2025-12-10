0 800 307 555
Праздничный шопинг: как изменились предпочтения украинцев

Личные финансы
12
В 2025 году доля украинцев, планирующих рождественские и новогодние покупки, выросла с 65% до 75%. Украинцы все чаще планируют расходы заранее и делают выбор в пользу подарков с персональным значением.
Об этом говорится в исследовании Deloitte.
Все больше людей выбирают праздновать дома: в 2025 году этот формат поддерживают 68% опрошенных против 54% в прошлом году.
Для 51% респондентов подготовка подарков остается приятным ритуалом, а не источником стресса.
18% украинцев начинают покупать подарки еще до декабря, а пик покупок приходится на период с 1 по 24 декабря (62%).

Сколько готовы тратить

При этом финансовая сдержанность остается ключевой:
46% готовы потратить не более четверти месячного дохода, а более половины (54%) планирует уложиться в бюджет 1000 — 5000 грн.

Кому покупают

  • Подарки для семьи (88%) и друзей (40%).
  • Почти половина молодых респондентов (49%) также покупают подарки для себя.

Формат покупок

Популярной остается офлайн-торговля: крупные и средние супермаркеты выбирают 43% покупателей.
Онлайн-магазины занимают второе место (27%),
Специализированные косметические магазины — третье (21%).

Что не нравится

В онлайн-шоппинге украинцев больше всего раздражают отсутствие товара в наличии (27%), чрезмерная реклама (22%) и неудобные фильтры поиска (14%).

Благотворительность

Неотъемлемой частью праздничных трат стала благотворительность:
  • 64% украинцев планируют направить часть бюджета на благотворительные инициативы,
  • 8 из 10 прежде всего поддерживают украинских военных на передовой.
Несмотря на активное распространение цифровых инструментов, украинцы предпочитают «живой» выбор подарков.
Они используют вишлисты (46%), сервисы сравнения цен (54%) и онлайн отзывы (50%).
В то же время только 10% опрошенных считают, что ИИ-ассистенты могли бы реально упростить процесс выбора подарков, а рекомендации инфлюэнсеров имеют минимальное влияние (9−10%).
А вот сколько украинцы тратили на подарки до войны — вспомните, посмотрев наше видео.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
