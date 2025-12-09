Сколько стоит поездка в Европу: средние расходы на 4 дня Сегодня 21:04 — Личные финансы

Сколько стоит поездка в Европу: средние расходы на 4 дня

Оптимальными месяцами для путешествий считаются сентябрь и май — тогда путешественники могут рассчитывать на комфортную погоду и умеренные цены. В то же время, ноябрь, январь и февраль подходят для тех, кто стремится максимально сэкономить. Исключения — горнолыжные курорты и период праздников.

Стоимость поездки зависит от выбранной страны, стиля путешествия (бюджетный, средний или люкс) и сезона.

Для наглядности сравним средние ежедневные расходы (на одного человека. — Ред.) на проживание, питание и проезд в популярных городах, не считая билетов из Украины в Европу.

Мы проанализировали стоимость 4-дневной поездки в межсезонье с предварительным бронированием, поскольку это самое популярное время для путешествий с комфортным балансом цены и качества.

Цены на авиабилеты рассчитаны из крупного европейского хаба (например, Варшава или Краков) лоукостером, купленные за 3−4 месяца до даты поездки. Для большинства украинских туристов во время войны отправной точкой является Варшава, Краков, Катовице или Жешув.

Город (Страна) Жилье (4 ночи, отель 3*) Питание (Средние цены) Городской транспорт Аттракции (Средние расходы) Авиаперелет (туда-обратно) Примерная общая стоимость Будапешт (Венгрия) 180 — 280 евро 120 — 160 евро 20 евро 60 евро 100 — 150 евро 480 — 670 евро Прага (Чехия) 240 — 360 евро 140 — 180 евро 25 евро 80 евро 100 — 150 евро 585 — 795 евро Рим (Италия) 300 — 480 евро 180 — 240 евро 30 евро 110 евро 140 — 200 евро 760 — 1060 евро Барселона (Испания) 360 — 560 евро 180 — 240 евро 35 евро 100 евро 140 — 220 евро 815 — 1155 евро Париж (Франция) 440 — 680 евро 220 — 300 евро 40 евро 120 евро 120 — 180 евро 940 — 1320 евро

Итак, Будапешт и Прага — самые выгодные направления для бюджетных путешественников.

Париж сохраняет статус самого дорогого города, где цена качественного жилья даже трехзвездочного в центре может легко превышать 150 евро за ночь.

В то же время, в Барселоне цены на жилье могут быть очень нестабильными — бронирование на выходные может стоить в 3−4 раза дороже, чем в будний день.

