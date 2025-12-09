0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит поездка в Европу: средние расходы на 4 дня

Личные финансы
21
Сколько стоит поездка в Европу: средние расходы на 4 дня
Сколько стоит поездка в Европу: средние расходы на 4 дня
Оптимальными месяцами для путешествий считаются сентябрь и май — тогда путешественники могут рассчитывать на комфортную погоду и умеренные цены. В то же время, ноябрь, январь и февраль подходят для тех, кто стремится максимально сэкономить. Исключения — горнолыжные курорты и период праздников.
Стоимость поездки зависит от выбранной страны, стиля путешествия (бюджетный, средний или люкс) и сезона.
Для наглядности сравним средние ежедневные расходы (на одного человека. — Ред.) на проживание, питание и проезд в популярных городах, не считая билетов из Украины в Европу.
Мы проанализировали стоимость 4-дневной поездки в межсезонье с предварительным бронированием, поскольку это самое популярное время для путешествий с комфортным балансом цены и качества.
Цены на авиабилеты рассчитаны из крупного европейского хаба (например, Варшава или Краков) лоукостером, купленные за 3−4 месяца до даты поездки. Для большинства украинских туристов во время войны отправной точкой является Варшава, Краков, Катовице или Жешув.
Город (Страна)Жилье (4 ночи, отель 3*)Питание (Средние цены)Городской транспортАттракции (Средние расходы)Авиаперелет (туда-обратно)Примерная общая стоимость
Будапешт (Венгрия)180 — 280 евро120 — 160 евро20 евро60 евро100 — 150 евро480 — 670 евро
Прага (Чехия)240 — 360 евро140 — 180 евро25 евро80 евро100 — 150 евро585 — 795 евро
Рим (Италия)300 — 480 евро180 — 240 евро30 евро110 евро140 — 200 евро760 — 1060 евро
Барселона (Испания)360 — 560 евро180 — 240 евро35 евро100 евро140 — 220 евро815 — 1155 евро
Париж (Франция)440 — 680 евро220 — 300 евро40 евро120 евро120 — 180 евро940 — 1320 евро
Итак, Будапешт и Прага — самые выгодные направления для бюджетных путешественников.
Париж сохраняет статус самого дорогого города, где цена качественного жилья даже трехзвездочного в центре может легко превышать 150 евро за ночь.
В то же время, в Барселоне цены на жилье могут быть очень нестабильными — бронирование на выходные может стоить в 3−4 раза дороже, чем в будний день.
Своевременный выбор и подходящий сезон может сэкономить сотни евро. В новой статье Finance.ua собрал советы, когда дешевле путешествовать по Европе и как меняются цены в зависимости от сезона: Самые дешевые туристические сезоны для путешествий по Европе.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems