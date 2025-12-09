Сколько стоит поездка в Европу: средние расходы на 4 дня
Оптимальными месяцами для путешествий считаются сентябрь и май — тогда путешественники могут рассчитывать на комфортную погоду и умеренные цены. В то же время, ноябрь, январь и февраль подходят для тех, кто стремится максимально сэкономить. Исключения — горнолыжные курорты и период праздников.
Стоимость поездки зависит от выбранной страны, стиля путешествия (бюджетный, средний или люкс) и сезона.
Для наглядности сравним средние ежедневные расходы (на одного человека. — Ред.) на проживание, питание и проезд в популярных городах, не считая билетов из Украины в Европу.
Мы проанализировали стоимость 4-дневной поездки в межсезонье с предварительным бронированием, поскольку это самое популярное время для путешествий с комфортным балансом цены и качества.
Цены на авиабилеты рассчитаны из крупного европейского хаба (например, Варшава или Краков) лоукостером, купленные за 3−4 месяца до даты поездки. Для большинства украинских туристов во время войны отправной точкой является Варшава, Краков, Катовице или Жешув.
|Город (Страна)
|Жилье (4 ночи, отель 3*)
|Питание (Средние цены)
|Городской транспорт
|Аттракции (Средние расходы)
|Авиаперелет (туда-обратно)
|Примерная общая стоимость
|Будапешт (Венгрия)
|180 — 280 евро
|120 — 160 евро
|20 евро
|60 евро
|100 — 150 евро
|480 — 670 евро
|Прага (Чехия)
|240 — 360 евро
|140 — 180 евро
|25 евро
|80 евро
|100 — 150 евро
|585 — 795 евро
|Рим (Италия)
|300 — 480 евро
|180 — 240 евро
|30 евро
|110 евро
|140 — 200 евро
|760 — 1060 евро
|Барселона (Испания)
|360 — 560 евро
|180 — 240 евро
|35 евро
|100 евро
|140 — 220 евро
|815 — 1155 евро
|Париж (Франция)
|440 — 680 евро
|220 — 300 евро
|40 евро
|120 евро
|120 — 180 евро
|940 — 1320 евро
Итак, Будапешт и Прага — самые выгодные направления для бюджетных путешественников.
Париж сохраняет статус самого дорогого города, где цена качественного жилья даже трехзвездочного в центре может легко превышать 150 евро за ночь.
В то же время, в Барселоне цены на жилье могут быть очень нестабильными — бронирование на выходные может стоить в 3−4 раза дороже, чем в будний день.
Своевременный выбор и подходящий сезон может сэкономить сотни евро. В новой статье Finance.ua собрал советы, когда дешевле путешествовать по Европе и как меняются цены в зависимости от сезона: Самые дешевые туристические сезоны для путешествий по Европе.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько стоит поездка в Европу: средние расходы на 4 дня
На что украинцы тратят «Зимнюю тысячу»
В рейс вышел новый модернизированный электропоезд Укрзализныци (фото)
Федоров: 95% услуг ТЦК уже доступны онлайн
В какой сезон лучше всего путешествовать по Европе
Кабмин внес в Раду законопроект о контрактной службе и отсрочках: детали