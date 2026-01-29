Какие профессии сейчас пользуются спросом: чему можно научиться (Служба занятости)
Как сообщает Киевская служба занятости, в 2025 году услугами столичной службы воспользовались 18,2 тысяч граждан, обеспечена занятость для 10 370 человек.
Об этом сообщила служба, предоставив отчет finance.ua. Мы выбрали главное.
Поддержка социально уязвимых категорий
В 2025 году услуги получили:
- 3,7 тыс. внутренне перемещенных лиц;
- Более 600 участников боевых действий;
- 1,2 тыс. человек с инвалидностью (в том числе 151 человек с инвалидностью в результате войны).
«Власна справа»
Через программу «Власна справа» в столице было согласовано 692 микрогранта. 134 ветерана получили финансирование на старт или масштабирование собственного дела. Реализация этих программ позволила создать в Киеве 1,8 тысяч новых рабочих мест.
Офисы «Зроблено в Україні»
Для поддержки бизнеса на базе центров занятости работают офисы национального проекта «Зроблено в Україні», где предприниматели получают профессиональные консультации относительно государственных программ, грантовых возможностей, развития B2B-партнеров, выхода на новые рынки и масштабирования бизнеса.
Офисы работают по принципу «единого окна», обеспечивая полное сопровождение от идеи к практической реализации бизнес-проектов.
Обучение и повышение квалификации
Служба занятости предлагает зарегистрированным безработным бесплатное профессиональное обучение, позволяющее гражданам:
- Повысить квалификацию по имеющейся профессии.
- Получить новую специальность, на которую есть запрос на рынке труда.
- Овладеть смежными компетенциями для расширения возможностей трудоустройства.
- Обновить знания в соответствии с требованиями современных работодателей.
В 2025 году 1,5 тысяч безработных прошли профессиональное обучение, а 1,2 тысяч граждан получили ваучер для развития своих профессиональных компетенций.
Какие профессии пользуются спросом
- цифровой маркетинг,
- веб-дизайн,
- программирование.
Формы обучения адаптированы к требованиям слушателей: очная, дистанционная, смешанная.
Какая поддержка работодателей
- компенсацию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство на новые рабочие места зарегистрированных безработных;
- компенсацию фактических расходов ЕСВ за трудоустройство лиц, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству;
- компенсацию 50 процентов фактических затрат на оплату труда;
- компенсацию за трудоустройство молодежи;
- компенсацию за трудоустройство ВПЛ.
Также можно воспользоваться компенсацией фактических затрат на обустройство рабочих мест для трудоустроенных людей с инвалидностью I и II группы.
Средства компенсируются
- При покупке специализированного оборудования и мебели.
- Адаптацию помещений.
- Создание безбарьерной среды.
- Организацию дистанционных рабочих мест с необходимым техническим оснащением.
За 2025 год для людей с инвалидностью обустроено 205 рабочих мест на общую сумму более 17,6 млн грн.
Также в 2025 году в опытную эксплуатацию введен «Обрій» — цифровая экосистема труда, охватывающая весь путь клиента: от регистрации до трудоустройства, включая AI-подбор вакансий.
Ранее мы писали, что среди работодателей в 2025 году заметно возрос спрос на менеджеров по работе с клиентами в сфере торговли. Также значительный рост вакансий зафиксирован для машинистов экскаватора, помощников повара, прорабов и операторов колл-центров.
Среди соискателей работы увеличилась активность в категории «Начало карьеры», преимущественно для кандидатов без опыта и студентов.
В то же время, чаще стали нанимать людей, не имеющих опыта работы по определенной специальности. Эта тенденция прогрессирует уже несколько лет. К примеру, если в декабре 2023-го искателям без опыта были доступны 36% вакансий, то в 2024-м — 43%, а в 2025-м уже 47%.
Как отмечают эксперты, сейчас ИИ отнюдь не спешит забрать у людей работу. В то же время ИИ становится важным навыком, дополняющим уже имеющиеся профессии.
Справка Finance.ua:
- В 2025 году размер средней зарплаты по данным Work.ua увеличился на 22%. Однако рост не был равномерным в разрезе регионов и профессий.
- Заметнее всего выросли зарплаты в Тернопольской, Киевской, Ровенской областях. В прифронтовых регионах изменения в основном минимальны. Херсонщина стала единственной областью, где зарплаты уменьшились.
Поделиться новостью
Также по теме
Нужно ли пересдавать на водительские права, если во время экзамена пропал свет — разъяснение МВД
Какие профессии сейчас пользуются спросом: чему можно научиться (Служба занятости)
Новые правила бронирования: что изменится с февраля
Встать на воинский учет можно без ТЦК и ВВК в Резерв+
Какие рабочие профессии были самыми востребованными в Украине в 2025 году
Какие проблемы возникают у искателей работы и каковы последствия