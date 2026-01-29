0 800 307 555
Нужно ли пересдавать на водительские права, если во время экзамена пропал свет — разъяснение МВД

Если во время теоретического экзамена на права исчез свет или интернет, кандидат в водители сможет продолжить с того места, где остановился.
Во время сдачи теоретического экзамена в сервисных центрах МВД возможны непредвиденные технические обстоятельства, в том числе исчезновение электроэнергии или перебои с интернет-соединением. В случае технических сбоев экзамен не считается ни сданным, ни проваленным.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Если при прохождении теоретического экзамена исчезает электроснабжение или интернет, тестирование автоматически приостанавливается. После возобновления электроснабжения или интернет-сети кандидат в водители может продолжить сдачу экзамена.

Оплата экзамена

Повторная уплата денег за сдачу теоретического экзамена в случае технических сбоев не производится. Далее экзамен по теории проводится без дополнительной оплаты.
«Сервисные центры МВД работают над тем, чтобы даже при сложных условиях обеспечить гражданам равные, прозрачные и комфортные условия получения государственных услуг. Оплатить за административную услугу и бланк водительского удостоверения можно в сервисном центре МВД после получения от администратора реквизитов для оплаты», — добавили в МВД.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Министерство цифровой трансформации намерено изменить принцип сдачи теоретического экзамена для получения водительского удостоверения, и это может произойти уже в 2026 году. Экзамен может быть переведен в онлайн-формат. Минцифры работает с МВД, чтобы перевести максимальное количество услуг в онлайн и анонсировал запуск 20−30 услуг в различных сферах.
Также в Украине обновили систему электронной записи в сервисные центры МВД. Изменения коснулись графика записи, порядка регистрации, лимитов для физических и юридических лиц, а также ограничений для сдачи экзаменов. Теперь ежедневно в 06:00 система открывает доступ к новой дате — 21-го дня от текущей. То есть каждое утро появляется еще один день для записи.
