Встать на воинский учет можно без ТЦК и ВВК в Резерв+

Онлайн-постановка на учет доступна только для тех, кто делает это впервые.

Постановка на воинский учет больше не требует личного визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сделать это можно в приложении Резерв+.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Кто может встать на учет онлайн

Онлайн-постановка на учет доступна только для тех, кто делает это впервые. Воспользоваться сервисом могут:

юноши 2009 года рождения — только до 31 июля;

мужчины 18−59 лет, в том числе те, кто находится за пределами Украины, если:

— раньше не состояли на учете;

— имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический загранпаспорт).

Для лиц, снятых с воинского учета, а также для женщин, постановка на учет осуществляется исключительно во время личного обращения в ТЦК и СП.

Как встать на учет в Резерв+

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

Установить приложение Резерв+ или обновить его до текущей версии. Авторизоваться в приложении. Выбрать функцию «Встать на учет». Дождаться автоматической обработки запроса.

После успешной постановки на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом «Призывник» для граждан 17−24 лет или «Военнообязанный» — для мужчин 25−59 лет.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Резерв+ расширяет сервис уведомлений. Приложение информирует о ключевых событиях и запросах пользователя. Резерв+ уже отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с воинским учетом:

подача и снятие с розыска;

нарушение правил воинского учета и штрафы;

обновление Резерв ID;

обновление и получение данных;

получение отсрочки или бронирования;

⁠⁠получение электронного направления на ВВК.

Также в приложении появилась возможность включить уведомление о том, что ТЦК и СП отправил бумажную повестку по почте.

