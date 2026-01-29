Встать на воинский учет можно без ТЦК и ВВК в Резерв+
Постановка на воинский учет больше не требует личного визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сделать это можно в приложении Резерв+.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Кто может встать на учет онлайн
Онлайн-постановка на учет доступна только для тех, кто делает это впервые. Воспользоваться сервисом могут:
- юноши 2009 года рождения — только до 31 июля;
- мужчины 18−59 лет, в том числе те, кто находится за пределами Украины, если:
— раньше не состояли на учете;
— имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический загранпаспорт).
Для лиц, снятых с воинского учета, а также для женщин, постановка на учет осуществляется исключительно во время личного обращения в ТЦК и СП.
Как встать на учет в Резерв+
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:
- Установить приложение Резерв+ или обновить его до текущей версии.
- Авторизоваться в приложении.
- Выбрать функцию «Встать на учет».
- Дождаться автоматической обработки запроса.
После успешной постановки на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом «Призывник» для граждан 17−24 лет или «Военнообязанный» — для мужчин 25−59 лет.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Резерв+ расширяет сервис уведомлений. Приложение информирует о ключевых событиях и запросах пользователя. Резерв+ уже отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с воинским учетом:
- подача и снятие с розыска;
- нарушение правил воинского учета и штрафы;
- обновление Резерв ID;
- обновление и получение данных;
- получение отсрочки или бронирования;
- получение электронного направления на ВВК.
Также в приложении появилась возможность включить уведомление о том, что ТЦК и СП отправил бумажную повестку по почте.
Поделиться новостью
Также по теме
Встать на воинский учет можно без ТЦК и ВВК в Резерв+
Какие рабочие профессии были самыми востребованными в Украине в 2025 году
Какие проблемы возникают у искателей работы и каковы последствия
Молдова продлила временную защиту украинцев — сроки и условия
Какие военнослужащие обязаны подать декларацию
Украинцам разрешили заряжаться на «Новой почте»: что нельзя брать