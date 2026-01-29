0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Встать на воинский учет можно без ТЦК и ВВК в Резерв+

Личные финансы
35
Онлайн-постановка на учет доступна только для тех, кто делает это впервые.
Онлайн-постановка на учет доступна только для тех, кто делает это впервые.
Постановка на воинский учет больше не требует личного визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сделать это можно в приложении Резерв+.
Об этом сообщает Министерство обороны.

Кто может встать на учет онлайн

Онлайн-постановка на учет доступна только для тех, кто делает это впервые. Воспользоваться сервисом могут:
  • юноши 2009 года рождения — только до 31 июля;
  • мужчины 18−59 лет, в том числе те, кто находится за пределами Украины, если:
— раньше не состояли на учете;
— имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический загранпаспорт).
Для лиц, снятых с воинского учета, а также для женщин, постановка на учет осуществляется исключительно во время личного обращения в ТЦК и СП.

Как встать на учет в Резерв+

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:
  1. Установить приложение Резерв+ или обновить его до текущей версии.
  2. Авторизоваться в приложении.
  3. Выбрать функцию «Встать на учет».
  4. Дождаться автоматической обработки запроса.
После успешной постановки на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом «Призывник» для граждан 17−24 лет или «Военнообязанный» — для мужчин 25−59 лет.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Резерв+ расширяет сервис уведомлений. Приложение информирует о ключевых событиях и запросах пользователя. Резерв+ уже отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с воинским учетом:
  • подача и снятие с розыска;
  • нарушение правил воинского учета и штрафы;
  • обновление Резерв ID;
  • обновление и получение данных;
  • получение отсрочки или бронирования;
  • ⁠⁠получение электронного направления на ВВК.
Также в приложении появилась возможность включить уведомление о том, что ТЦК и СП отправил бумажную повестку по почте.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
МиноборониРезерв+ТЦК
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems