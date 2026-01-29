Новые правила бронирования: что изменится с февраля Сегодня 16:05 — Личные финансы

С 1 февраля действуют новые правила бронирования работников от мобилизации.

С 1 февраля действуют новые правила бронирования работников от мобилизации. Ключевое изменение касается минимального уровня заработной платы, позволяющего предприятиям бронировать работников, занятых в сфере критической инфраструктуры или обороны.

Об этом сообщила адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Елены Хоменко» в эфире Украинского Радио.

Минимальная зарплата для бронирования

С 1 февраля 2026 года минимальный порог заработной платы для бронирования работников составит 21 617 грн. Именно такой уровень дохода является обязательным условием всех работников критических предприятий и предприятий оборонной сферы.

Ранее минимальная заработная плата для бронирования составляла 20 тыс. грн.

К основным условиям бронирования относятся:

уровень заработной платы не ниже 21 617 грн;

отсутствие задолженности по ЕСВ и налогам;

соответствие региональным критериям, устанавливаемым отдельно в каждой области.

Предприятия оборонной промышленности получают статус критических автоматически и могут бронировать до 100% работников. В частном секторе проверка критериев более жесткая, а срок действия статуса критичности зависит от конкретного предприятия.

Ускорение процедур

Обновленные правила также подразумевают существенное сокращение сроков рассмотрения заявлений на бронирование. Если раньше рассмотрение могло длиться до трех суток, то теперь решение принимается в течение 24 часов.

Изменения коснулись и процедуры обновления бронирования. Если раньше повторно подать заявку после отказа можно было только через пять дней, то теперь это можно сделать сразу.

Бронирование осуществляется через приложение «Дія» и предусматривает автоматический зачисление работника на специальный учет в системе «Оберіг».

Следующим шагом должно стать усовершенствование механизма бронирования для работников оборонной промышленности и критических предприятий, в отношении которых продолжаются поисковые мероприятия.

Бумажные документы остаются обязательными

Несмотря на цифровизацию процессов наличие данных в электронных реестрах не освобождает работника от обязанности иметь при себе бумажные документы.

В случае технических сбоев или аварийных отключений работнику потребуются:

выписка из системы «Резерв» с актуальными данными;

справка о трудоустройстве;

документы, подтверждающие статус критичности предприятия.

Риски при потере статуса бронирования

Если статус забронированного лица исчезает в электронных системах, это влечет юридические последствия. В частности, бронирование исчезает в приложении «Резерв», и военнообязанный может быть призван любым ТЦК на территории Украины.

Обычно обновление данных в электронных реестрах занимает от одного до трех суток, однако в этот период сохраняются риски мобилизации.

