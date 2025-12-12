0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минэкономики объяснило, что изменилось в процедуре бронирования

Личные финансы
43
Минэкономики объяснило, что изменилось в процедуре бронирования
Минэкономики объяснило, что изменилось в процедуре бронирования
В СМИ появилось сообщение, что «отсрочку работников критически важных предприятий могут забрать мгновенно и без предупреждения». В Министерстве экономики заявили, что это некорректная трактовка.

Что остается без изменений

Базовый механизм бронирования для критически важных предприятий не изменился. Отсрочка предоставляется работнику через предприятие со статусом критически важного.
Если предприятие теряет этот статус — бронирование его работников прекращается. Эта норма действует с момента введения системы бронирования.

Что изменилось

Нововведения, наоборот, упрощают процедуру для критически важных предприятий:
  • работников предприятий ОПК теперь можно бронировать на 45 календарных дней;
  • отменен 72-часовой срок для проверки списков работников, поданных на бронирование.
Это позволяет компаниям не терять специалистов при урегулировании формальных процедур и поддерживать непрерывную работу.
Предприятия, отвечающие критериям, продолжают бронировать работников в установленном порядке.
Напомним, об изменениях в порядке бронирования военнообязанных Finance.ua писал со ссылкой на Министерство экономики 8 декабря. «Нововведения направлены на то, чтобы защитить кадровый потенциал предприятий, работающих в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), обеспечивающих экономическую устойчивость страны», — отмечали тогда в министерстве.
«Сейчас у многих предприятий истекают сроки действия отсрочок их работников. Чтобы избежать ситуации, когда критически важные специалисты теряют бронь из-за процедурных задержек, временно упрощаем правила», — прокомментировали решение в Минцифре.
Эти упрощения будут действовать временно — до 1 февраля 2026 года. После этой даты вернутся стандартные правила.
По материалам:
Finance.ua
Бронирование
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems