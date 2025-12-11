0 800 307 555
Как получить недополученную пенсию умершего пенсионера — объяснение

Украинцы все чаще сталкиваются с задолженностью по пенсиям. В некоторых случаях эти средства так и не успевают выплатить за жизнь, а их получение наследниками оказывается сложной процедурой.
О том, как можно оформить недополученную пенсию после смерти пенсионера, рассказываем дальше.

Процедура оформления выплаты

Наследники могут обратиться в Пенсионный фонд с заявлением на получение задолженности по пенсии. На сайте фонда есть подробные инструкции, как это сделать, поэтому там можно ознакомиться с полным перечнем необходимых действий.
Заявление на получение пенсии умершего пенсионера можно подать как очно, обратившись в органы ПФУ, так и онлайн через вебпортал электронных услуг Фонда.

Правовые основания для получения недополученной пенсии

Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено, что принадлежащая пенсионеру сумма пенсии, которая осталась недополученной в связи с его смертью, выплачивается членам его семьи — по месяц смерти включительно. Это касается и тех средств, которые не были выплачены по решению суда.
Заявление необходимо подать в орган ПФУ, где умерший состоял на учете как получатель пенсии в течение шести месяцев со дня смерти. Для жителей оккупированных территорий за выплатой обращаться необходимо по месту последнего получения пенсии таким лицом.
К заявлению необходимо добавить свидетельство смерти государственного образца, полученное на подконтрольной Украине территории, и предоставить действительную справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица на заявителя.

Когда пенсионные выплаты не передаются по наследству

Не все пенсионные выплаты можно получить в порядке наследования. В случае, если речь идет о пенсиях, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», то здесь статья 61 говорит, что «Суммы пенсии, которые подлежали выплате пенсионеру из числа военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по этому Закону и членов их семей, и остались недополученными в связи с его смертью, не включаются в состав наследства и выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, которые обеспечиваются пенсией при потере кормильца».
Однако эта же статья указывает, что их могут получить «родители и жена (муж), а также члены семьи, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти, имеют право на получение этих сумм и в том случае, если они не относятся к лицам, которые обеспечиваются пенсией в случае потери кормильца».
За этими выплатами также необходимо обращаться в ПФУ в общем порядке не позднее шести месяцев со дня смерти пенсионера.

Судебная практика

Как свидетельствует практика, для того чтобы получить задолженную умершему пенсионеру пенсию, скорее всего придется снова обращаться в суд уже его наследникам, или лицам, имеющим право на эту выплату. Судебная практика здесь тоже положительная, но это время и деньги. И так — все снова по кругу.
Детальнее о том, что делать, если вам задолжали пенсию, Finance.ua рассказывает в статье по ссылке .
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
