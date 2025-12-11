Каждый 5 украинец стремится работать на фрилансе (инфографика) Сегодня 15:00 — Личные финансы

Каждый 5 украинец стремится работать на фрилансе (инфографика)

В настоящее время 21% украинцев хотели бы работать в формате фриланса. В то же время только около 5% респондентов уже работают на фрилансе.

Но потенциальное количество желающих перейти на гибкий формат занятости примерно в четыре раза превышает реальную долю тех, кто уже сделал этот шаг.

исследовательский центр Freelancehunt опросил фрилансеров. Чтобы понять, как выглядит портрет тех, кто не только хочет, а работает на фрилансе,

Сфера торговли и продаж остается наиболее желанной — ее выбирают 37% опрошенных.

На втором месте именно фриланс — 21% украинцев хотели бы работать в таком формате. Но фактическая структура занятости выглядит по-другому.

Читайте также Более половины украинцев работают или планируют работать на фрилансе

Зарплаты

Самый распространенный желаемый уровень — 20−30 тысяч гривен в месяц. Еще около 30% опрошенных ориентируются на 30−50 тысяч, почти пятая часть хотела бы зарабатывать от 50 тысяч и выше. Умеренный заработок 10−20 тысяч устраивает 17% респондентов, и только 4% готовы работать за оплату до 10 тысяч гривен.

Кто уже дошел до фриланса

Большинство респондентов имеют высшее образование: 50,2% уже получили высшую степень, 9,6% имеют несколько высших, а 1,4% — научную степень. Еще 11,8% все еще учатся в вузах. В общей сложности более 70% фрилансеров либо уже имеют высшее образование, либо сейчас его получают.

Опыт работы

В своей основной специализации более 47% опрошенных работают в профессии 5 и более лет, из них 28,9% — 5−10 лет, 18,3% — более 10 лет.

Только 8% не имеют опыта в специализации, в которой работают на фрилансе.

То есть большинство — это не новички, а специалисты с наработанными навыками и практикой.

Загрузка — 46,8% фрилансеров работают до 20 часов в неделю, 19% - 20−30 часов, 13,5% - 30−40 часов. Для значительной части удаленных исполнителей это неполная рабочая неделя и гибкий формат. В то же время 47,9% респондентов отметили, что фриланс является их единственным источником дохода. Против 2024 года доля полностью перешедших на фриланс возросла.

Трудности

Трудностями являются поиск клиентов (88%), финансовая нестабильность (72,2%), продажа собственных услуг (61%), управление временем (48%) и коммуникация с клиентами (42,2%).

Фактически это означает, что ключевые барьеры не технические, а связаны с рынком, конкуренцией и собственной самоорганизацией. Для людей, привыкших к стабильной зарплате и понятным внутренним процессам в компании, переход в формат, где нужно самостоятельно строить поток заказов и управлять рисками, выглядит сложным и опасным.

Ранее мы писали , что 74% украинцев видят во фрилансе преимущества — свободу и независимость. Только 5% имеют отрицательное отношение:

26% уже имеют фриланс-опыт, только 4% из них оценивают его отрицательно.

30% планируют перейти на фриланс в будущем.

По данным исследования «Портрет фрилансера 2024» от компании Freelancehunt, около 45% украинских фрилансеров составляет молодежь в возрасте 18−29 лет. Это поколение активно осваивает цифровые инструменты и интегрирует их в рабочие процессы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.