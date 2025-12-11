0 800 307 555
Кабмин продлил сроки использования «тысячи Зеленского», оформленной через «Укрпочту»

Личные финансы
Кабинет Министров продлил сроки использования помощи 1000 грн в рамках программы «Зимняя поддержка». Теперь срок использования одинаковый для всех категорий участников программы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Получатели пенсий и социальных выплат через Укрпочту, для которых выплату сформировали автоматически, а также оформлявшие помощь в отделениях, смогут потратить средства до конца февраля 2026 года.
Ранее предполагалось, что получатели могли потратить деньги только в декабре 2025 или в январе 2026 в зависимости от способа оформления.

Подача заявок

Программа продолжает прием заявок. Оформить помощь можно до 24 декабря 2025 года онлайн через приложение «Дія» или письменно в отделениях Укрпочты.
По состоянию на 10 декабря подано более 16 млн заявок, из которых большинство — почти 13 млн — онлайн. Еще 1,2 млн человек оформили помощь самостоятельно через Укрпочту.
Финансирование программы охватило более 11,9 млн украинцев. В это количество входят и выплаты на детей. На каждого ребенка нужно оформлять отдельную заявку.
Через карту Национальный кешбэк, которую можно оформить через «Дія», украинцы уже потратили более 3,4 млрд грн.
Средства были направлены преимущественно на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств и книг, а также на благотворительность. Использовать деньги с этой карты необходимо до 30 июня 2026 года.
Чаще всего в отделениях Укрпочты заявку оформляют те, кто получает пенсию на банковский счет и не пользуется «Дія». Также помощь могут оформить украинцы, у которых нет РНУКНП, а также попечители недееспособных людей. Для этого опекуну необходимо иметь документы, подтверждающие его личность и назначение опекуном.
Те, кто не может посетить отделение, могут позвонить на горячую линию Укрпочты 0 800 300 545 — почтальон придет домой и поможет подать заявку. Жители прифронтовых территорий, где нет отделения поблизости, могут воспользоваться мобильным отделением. Как только средства зачислят, Укрпочта пришлет SMS с информацией.

На что можно тратить деньги

Получатели уже могут тратить деньги из программы на оплату коммунальных и почтовых услуг, благотворительность, а также на товары украинского производства, в том числе на лекарства и книги. В скором времени станет возможным использование средств на продукты питания.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
