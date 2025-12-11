В США официально заработала программа «Золотая карта Трампа» за вклад в $1 млн
Администрация президента США Дональда Трампа официально запустила программу «Золотая карта Трампа», которая предлагает иностранцам возможность ускоренного получения вида на жительство в США за значительный финансовый взнос — 1 миллион долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Как работает программа
На сайте Trumpcard.gov размещена форма для подачи заявки. Желающие могут оплатить $15 тыс. Министерству внутренней безопасности США за ускоренную обработку документов.
После прохождения проверки заявители должны внести взнос в размере $1 млн. На сайте это называют «взносом» или «подарком». После этого они могут получить визу, которая по функционалу похожа на Грин-карту и дает право жить и работать в США.
Президент Трамп заявил, что этот документ является «фактически Грин-картой, но гораздо лучше» и обеспечивает «более сильный путь для жизни в стране».
Как пишет The Independent, речь идет именно о легальном проживании, а не автоматическом получении гражданства.
Программа распространяется на категории EB-1 и EB-2. Это заявители с «чрезвычайными» или «выдающимися» способностями, а также специалисты с научными степенями или доказанной «исключительной» квалификацией. Однако сам вклад в $1 млн автоматически относит заявителя к категории «лиц с исключительными бизнес-способностями», даже если эти средства происходят от семьи или займа.
Оплату также можно произвести в криптовалюте.
Также предусмотрена и корпоративная версия карты. Она дает компаниям возможность ускоренного получения виз для работников за вклад в $2 млн за каждого кандидата.
Кроме того, компании должны платить ежегодный взнос в размере $20 тыс. и 5% от суммы при переводе этой визы на другое лицо.
Правительство анонсировало также Platinum Card за $5 млн. Она позволит находиться в США до 270 дней без налогообложения доходов за пределами страны.
Спрос и ожидания правительства
Министр торговли Говард Латник сообщил, что на этапе предварительной регистрации программой уже заинтересовались 10 тыс. человек. Он ожидает, что со временем количество заявителей будет расти, а доходы для бюджета составят миллиарды долларов.
По словам Латника, Золотая карта должна привлечь в США людей, которые могут усилить экономику. Программа должна стать финансовым инструментом для привлечения богатых иностранцев.
