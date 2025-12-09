0 800 307 555
Ирландия планирует направить сотни миллионов евро на поддержку украинских беженцев в 2026 году

Мир
14
Правительство Ирландии в 2026 году намерено увеличить финансирование программ для украинских беженцев и искателей убежища.
Об этом сообщает MSN.
Согласно бюджетным документам, расходы на помощь беженцам превысят 2 млрд евро, что станет одним из самых больших показателей за последнее десятилетие.
Около 438 млн евро из этой суммы было заложено на социальные выплаты для более 50 тысяч украинцев, среди которых одинокие родители, пожилые люди и другие уязвимые категории.
Правительство также подтвердило, что в 2026 году проведет «значительную реформу» системы обработки заявлений о международной защите в связи с реализацией Пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища, которая «направлена ​​на ускорение обработки дел и будет сопровождаться дальнейшими значительными инвестициями в цифровую реформу».
Напомним, некоторые другие страны решили сократить помощь беженцам. Так, 3 декабря Сейм Латвии принял изменения в закон о поддержке граждан Украины, которые предусматривают отмену ряда выплат, включая единовременное пособие при трудоустройстве и для самозанятых.
Также сообщалось, что украинские беженцы в Шотландии могут потерять жилье из-за того, что отменена ежемесячная выплата шотландцам, приютившим беженцев.
По материалам:
Слово і Діло
