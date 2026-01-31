В Нидерландах выросла минимальная зарплата Сегодня 16:07 — Мир

С 1 января 2026 года минимальная почасовая оплата труда в Нидерландах выросла на 0,31 евро. В настоящее время работники в возрасте от 21 года получают 14,71 евро в час, а месячный доход при стандартной рабочей неделе достигает более 2 200 евро брутто.

Об этом сообщили на официальном правительственном сайте Government.nl.

Размер минимальной зарплаты в Нидерландах

Нидерланды — одна из самых привлекательных стран для иностранных работников. Страна отличается высокой оплатой труда, стабильной экономикой и развитой системой социальной защиты.

С начала года минимальная почасовая ставка для работников от 21 года составляет 14,71 евро в час (около 753 грн). Это на 0,31 евро больше, чем годом ранее (14,40 евро).

Рост произошел вследствие индексации с учетом инфляции и экономической ситуации в стране.

Следовательно, взрослый работник получает около 2 294 евро брутто (более 117 тыс. грн) в месяц при условии стандартной 36-часовой рабочей недели.

Возраст и минимальная ставка

Размер зарплаты в Нидерландах зависит от возраста: чем меньше возраст — тем ниже минимальная ставка:

15 лет — 4,41 евро;

16 лет — 5,07 евро;

17 лет — 5,81 евро;

18 лет — 7,36 евро;

19 лет — 8,83 евро;

20 лет — 11,77 евро;

21+ лет — 14,71 евро.

Сумма минимальной ставки определяется законом и применяется для всех официальных трудовых договоров.

Относительно средней зарплаты — показатель существенно отличается в зависимости от профессии, стажа работы, города и типа компании.

Налоговая нагрузка

В Нидерландах действует прогрессивная система налогообложения доходов:

до 38 883 евро — примерно 35,75%;

от 38 883 евро до 78 426 евро — около 37,56%;

свыше 78 426 евро — 49,5%.

При этом работники могут воспользоваться налоговыми льготами: общий налоговый кредит до 3115 евро или налоговый бонус для работающих до 5685 евро, что снижает налоговую нагрузку.

Сколько стоит час работы в Украине, Европе и США

К началу 2026 года разрыв между доходами в Украине и развитыми странами Запада остается значительным, при этом реальный уровень заработков следует оценивать с учетом налогов и стоимости жизни.

Finance.ua решил посчитать , сколько реально получают работники разных отраслей «на руки», как налоги «съедают» часть дохода в 2026 году и где ваш час труда позволит купить больше товаров.

