В Нидерландах выросла минимальная зарплата
С 1 января 2026 года минимальная почасовая оплата труда в Нидерландах выросла на 0,31 евро. В настоящее время работники в возрасте от 21 года получают 14,71 евро в час, а месячный доход при стандартной рабочей неделе достигает более 2 200 евро брутто.
Об этом сообщили на официальном правительственном сайте Government.nl.
Размер минимальной зарплаты в Нидерландах
Нидерланды — одна из самых привлекательных стран для иностранных работников. Страна отличается высокой оплатой труда, стабильной экономикой и развитой системой социальной защиты.
С начала года минимальная почасовая ставка для работников от 21 года составляет 14,71 евро в час (около 753 грн). Это на 0,31 евро больше, чем годом ранее (14,40 евро).
Рост произошел вследствие индексации с учетом инфляции и экономической ситуации в стране.
Следовательно, взрослый работник получает около 2 294 евро брутто (более 117 тыс. грн) в месяц при условии стандартной 36-часовой рабочей недели.
Возраст и минимальная ставка
Размер зарплаты в Нидерландах зависит от возраста: чем меньше возраст — тем ниже минимальная ставка:
- 15 лет — 4,41 евро;
- 16 лет — 5,07 евро;
- 17 лет — 5,81 евро;
- 18 лет — 7,36 евро;
- 19 лет — 8,83 евро;
- 20 лет — 11,77 евро;
- 21+ лет — 14,71 евро.
Сумма минимальной ставки определяется законом и применяется для всех официальных трудовых договоров.
Относительно средней зарплаты — показатель существенно отличается в зависимости от профессии, стажа работы, города и типа компании.
Налоговая нагрузка
В Нидерландах действует прогрессивная система налогообложения доходов:
- до 38 883 евро — примерно 35,75%;
- от 38 883 евро до 78 426 евро — около 37,56%;
- свыше 78 426 евро — 49,5%.
При этом работники могут воспользоваться налоговыми льготами: общий налоговый кредит до 3115 евро или налоговый бонус для работающих до 5685 евро, что снижает налоговую нагрузку.
Сколько стоит час работы в Украине, Европе и США
К началу 2026 года разрыв между доходами в Украине и развитыми странами Запада остается значительным, при этом реальный уровень заработков следует оценивать с учетом налогов и стоимости жизни.
Finance.ua решил посчитать, сколько реально получают работники разных отраслей «на руки», как налоги «съедают» часть дохода в 2026 году и где ваш час труда позволит купить больше товаров.
Поделиться новостью
Также по теме
В Нидерландах выросла минимальная зарплата
ООН под угрозой финансового коллапса из-за неуплаты взносов государствами-членами — генсек ООН
В США начался частичный шатдаун
Мадейра повышает плату за вход на маршруты
Богатейшая страна Европы планирует временно повысить налоги
Дубай построит улицу, сделанную из золота