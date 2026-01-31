ООН под угрозой финансового коллапса из-за неуплаты взносов государствами-членами — генсек ООН Сегодня 15:16 — Мир

ООН на грани финансового кризиса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что организация находится на пороге «неизбежного финансового краха». Главной причиной стал отказ США платить обязательные членские взносы.

Об этом говорится в письме генсека к государствам-членам, сообщает Bloomberg.

Гутерреш рассказал о финансовых проблемах в ООН

Организация может полностью исчерпать свой регулярный бюджет уже к июлю этого года. Ключевым фактором финансового кризиса стала позиция Вашингтона. США, которые традиционно должны покрывать около 22% бюджета ООН, прекратили выплаты после начала второго президентского срока Дональда Трампа.

По данным генсека, США уже задолжали ООН около 1,4 миллиарда долларов за предыдущие годы. Кроме этого, к сумме долга добавился счет на 767 миллионов долларов за текущий год. Отмечается, что в 2025 году Белый дом не заплатил ни одного цента из своих обязательств в размере 826 миллионов долларов.

Вместо выполнения обязательных финансовых обязательств администрация Трампа перешла к выборочному финансированию отдельных программ. В частности, в декабре США пообещали выделить 2 миллиарда долларов на гуманитарные нужды, однако при этом продолжают игнорировать долги перед регулярным бюджетом ООН, который обеспечивает ежедневное функционирование организации.

Ситуацию дополнительно осложняет публичная критика ООН со стороны Трампа. Президент США неоднократно заявлял, что организация «не смогла реализовать свой потенциал», а также продвигает альтернативную инициативу — созданный и возглавляемый им так называемый «Совет мира».

Сокращение затрат и экономия

Гутерреш пытается стабилизировать финансовую ситуацию еще с 2024 года. Он инициировал программу реформирования организации и начал масштабное сокращение расходов.

В частности, в декабре ООН объявила, что больше не будет обеспечивать бумажными полотенцами уборные в своей штаб-квартире в Нью-Йорке, чтобы сэкономить около 100 тысяч долларов. В целом бюджет организации в этом году уже сокращен на 7% по сравнению с прошлым.

Впрочем, по оценкам руководства, структурный дефицит финансирования настолько значителен, что внутренних реформ недостаточно для его преодоления. Дополнительной проблемой остается правило, по которому неиспользованные в конце финансового цикла средства должны быть возвращены государствам-членам после утверждения бюджета.

«Чем больше мы экономим, тем больше нас наказывают», — говорится в письме генерального секретаря ООН.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.